به گزارش خبرنگار مهر، عدم وجود انعطاف و نقد ناپذیری در بدنه صدا و سیما امری تکراری است که به ویژه اصحاب رسانه بسیار با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این اصل در فرار همیشگی تهیه‌کنندگان و کارگردانان تلویزیون از مصاحبه‌هایی آشکار می‌شود که کوچک‌ترین نشانی از نقد و گلایه و تحلیل کاستی‌ها داشته باشد.

برنامه‌سازان صدا و سیما متفق القول در اینطور مواقع می‌خواهند از گفتگو معافشان کنیم و حتی درباره خطرهایی که پیرامون تعطیلی برنامه و به چالش درآمدن روابط سازمانی‌ تهدیدشان می‌کند می‌گویند. یا از اخطار تلفنی دفتر معاونت سیما خبر می‌دهند و باز هم تاکید می‌کنند که ناچارند برای حفظ موقعیتشان کما فی سابق نسبت به کاستی‌ها چشم بپوشند و لب از لب باز نکنند.

این امر در تلاش ما برای تهیه مصاحبه درباره موضوع پرونده تازه‌ای با محتوای بررسی تشکیل شوراهای راهبردی شبکه‌ها دوباره تکرار شد و جز یک نفر که پیش از این سابقه نقد بی‌واهمه در کارنامه‌اش موجود بود و به تازگی برنامه 10 ساله‌اش به " سوی ظهور " از جدول پخش شبکه دوم سیما حذف شده‌است، تهیه کننده دیگری حاضر به ارائه نقد و نظر در این باره نشد.

در این بین یکی از تهیه‌کنندگان در واکنشی مشابه هم‌صنفی‌هایش، بعد از رد پیشنهاد به نکاتی اشاره می‌کند که تاکید دارد بدون ذکر نام در این یادداشت آورده شود. او شکل‌گیری شوراهای راهبردی و به طور کلی انتصابات این چنینی را کاملا فرمایشی دانسته و اذعان می‌کند این شوراها از سر نیاز تولید نشده‌اند. بلکه برگزار کنندگان آن‌ها تنها به دنبال راه‌اندازی موجی هستند که خطاهایشان را بپوشاند و عموما در فضاهای ملتهب است که اقدام به تشکیل این شوراها می‌کنند.

با این حال تا زمانی که سیستم حاکم بر صدا و سیما با هر نوع نقد و نظر منفی مخالف است و با اظهار نظر کنندگان این چنینی برخورد می‌شود، نمی‌توان انتظار هیچ گونه پیشرفت و حرکت رو به جلو را داشت چرا که با ممنوعیت کوچکترین نقدهای کلامی، توقع تغییر در نوع ساختار و محتوای برنامه‌ها نوعی شوخی به حساب می‌آید.



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مریم عرفانیان