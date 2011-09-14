مداخله ناتو در لیبی نقض مسلم حقوق بشر/ شورای امنیت حکومت جهانی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در مطلبی به بررسی مداخله نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در لیبی پرداخته و آن را نقض حقوق بشر عنوان کرده و نوشت: زمانی که با توجه به اصول قوانین بین المللی به مداخله نظامی لیبی در ناتو نگاه می کنیم می بینیم که ناچارا تایید عمومی آن با اشکالاتی همراه است.

هفته گذشته در گزارشاتی که در کنفرانس پاریس ارائه شد به صورت ضمنی به این موضوع اشاره شد مداخله نظامی غرب در این کشور به قیمت از دست رفتن جان 50 هزار نفر تمام شده است. 50 هزار قربانی برای یک جنگ که با هدف حمایت از غیر نظامیان شروع شده منطق و مشروعیت آن را زیر سوال می برد.

در حقیقت تایید این جنگ تایید یک بی قانونی است که از شروع آن تنها با بمبارانهای بی شماری همراه بوده است. مسلما پایان کار دیکتاتور لیبی یک آینده بهتر در این کشور را رقم خواهد زد. اما ما اجازه نداشتیم جنگی را در این کشور به راه بیاندازیم. قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل در 17 مارس هم که می خواست به این حمله صلاحیت و مشروعیت دهد چیزی را تغییر نخواهد داد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه این جنگ هیچ توجیه قانونی نداشته و با توجه به شمار قربانیان آن به حق نبود همچنین خاطر نشان کرد: مداخله های ناتو در دیگر کشورها سالهاست که نه تنها قدرت بیشتر این ائتلاف را به همراه نداشته بلکه به اصول آن آسیب جدی وارد کرده است.

دفاع از حقوق بشر از راه جنگ و صلح که ناتو آن را در پیش گرفته به نوعی هژمونی قوانین منجر شده است که شورای امنیت تنها با تکیه بر آن یک مشروعیت بیهوده برای خود ایجاد کرده است.

"دی سایت" در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: کسی که برای مداخله نظامی ناتو در لیبی و نتیجه آن یعنی سقوط یک دیکتاتور کف و هورا می کشد با توجه به توجیه این حمله یعنی حمایت از غیر نظامیان پس باید در پایان سقوط دیکتاتور میزان خشونت علیه غیر نظامیان را مبنا قرار دهد. از طرفی شورای امنیت تنها به دلیل حمایت یک ملت در برابر دیکتاتوری منفور اجازه ندارد یک جنگ را به راه بیاندازد. چنین جنگهایی تنها به منظور دفاع یا ایجاد دوباره امنیت بین المللی می تواند اجازه داده شود و وجود یک دیکتاتور دلیل منطقی برای یک جنگ نیست.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه ناتو هدف تغییر رژیم در لیبی را درپس هدف حمایت از غیر نظامیان مخفی کرد و هدف دوم را قربانی هدف اول کرد نوشت: این جنگ به قیمت از دست رفتن زندگی دهها هزار قربانی غیر نظامی تمام شد.

"دی سایت" در ادامه با تاکید بر اینکه ناتو از قطعنامه 1973 شورای امنیت سوءاستفاده کرد و این سوء استفاده با تکیه به خود این قطعنامه صورت گرفت نوشت به این ترتیب این مسئله شک و تردیها درباره نقش شورای امنیت را بیشتر می کند چرا که این شورا کاربرد همه نوع ابزار ضروری برای خشونت را در این جنگ اجازه داده بود که این با هدف حمایت از غیر نظامیان مغایرت دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه شورای امنیت در این عملیات اصول معماری حقوق بشر بر مبنای جنگ و صلح را نقض کرد نوشت: این سیستم بین المللی کمبودهاو معایب بارز و گوناگونی دارد از جمله حق وتوی آزادانه پنج عضو این شورا.

"دی سایت" همچنین تصریح کرد: دنیای علم و دانشمندان حقوق بشر باید به کمک اصلاح چنین وضعیتی در دنیا بیایند و جلوی این اعتقاد بچگانه سیاستمداران ما را که می گویند شورای امنیت یک حکومت جهانی است و باید به هر تصمیم آن تن داده شود بگیرند.