علیرضا ذاکر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با عملیات ساخت سالن اجلاس سران بیان داشت: طراحی سالن اجلاس سران سه ماه به طول انجامید و از مدرن‌ترین طرح‌های معماری همراه با معماری ایرانی اسلامی به کار گرفته شده است.

وی افزود: همچنین گودبرداری سالنهای اصفهان نیز سه ماه زمان گرفت و در حال حاضر فندانسیون سالنها ریخته شده و از آن هفته پی ریزی هتلها نیز انجام می‌شود.

استاندار اصفهان اضافه کرد: هفته آینده با پیمانکاران و مسئولان ذی‌ربط برای بازدید از عملیات اجرایی سالن‌های اجلاس اصفهان به محل اجرای پروژه می‌رویم و تیمی از عکاسان و رسانه‌های خبری را نیز برای تهیه گزارش و بازدید به همراه می‌بریم.

وی در خصوص گسترش سالن اجلاس تهران به دستور رئیس جمهور گفت: اصفهان بنا به شرایط و استعداد و ظرفیتهای انسانی مستعد داشتن این مجموعه سالنها و هتلهاست و گسترش سالن اجلاس تهران مغایرتی با ساخت سالنهای اجلاس در اصفهان ندارد.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: ساخت یک سالن بین‌المللی در اصفهان و توسعه سالن اجلاس در تهران به این معنی نیست که این پول از بین می‌رود.

استاندار اصفهان ادامه داد: برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها در ایران بهانه‌ای است برای اینکه اصفهان صاحب سالن اجلاس بین‌المللی و هتلهای بزرگ با استانداردهای جهانی و نیز دارای سالن فرودگاه خارجی شود و همچنین خطوط مواصلاتی در این استان ترمیم شود.