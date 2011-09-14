خدمات آیت الله بروجردی به حوزه و شیعه فراموش نشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت پنجاه و دومین سالگرد ارتحال آیت الله العظمی بروجردی که در مسجد اعظم قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: آیت الله بروجردی خدمت بزرگی به حوزه‌های علمیه کرد و خدمات ایشان به حوزه و مکتب اسلام و فقه شیعه فراموش نشدنی است و امروز نیز به برکت انقلاب اسلامی و قیام امام خمینی(ره) مکتب تشیع در تمام دنیا مطرح است.



وی با بیان اینکه فقه شیعه از روز اول تدوین تا امروز در طول یازده قرن همواره رو به پیشرفت بوده است اظهار داشت: در طول این مدت فقه شیعه از جنبه‌های مختلفی از جمله گسترش، عمق و کیفیت استدلال رو به ترقی بوده است.



استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: روحانیت در طول دوازده قرن بعد از غیبت امام زمان(عج) به خصوص در قرون اخیر خدمات کسترده‌ای ارائه کرده است و در راستای تبلیغ معارف اسلامی روز به روز وضعیت بهتری داشته است.



فقه شیعه به برکت تلاش روحانیت در دنیا مطرح است



وی ادامه داد: روحانیت در سال‌های گذشته به دلایل مختلفی تحت فشار بوده است و نتوانسته وظیفه خود را به خوبی انجام دهد اما امروز به همت و تلاش روحانیت فقه شیعه در جهان اسلام مطرح است و همواره رو به جلو حرکت می‌کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به تاسیس حوزه علمیه قم در ۹۰ سال پیش توسط آیت الله حائری اظهار داشت: امروز شاهدیم که از سراسر دنیا افراد برای تحصیل در حوزه علیه وارد قم می‌شوند و این امر نشان دهنده آن است که افراد زیادی در پیشرفت و گسترش حوزه دخیل بودند.



آیت الله استادی افزود: امروز به همت تلاش هزار نفر از فقها فقه ما در تمامی محافل قابل عرضه است و هم از لحاظ شکل و هم از جهت سبک به جایگاه خوبی رسیده است.



نقش موثر آیت الله بروجردی در ارتقای جایگاه حوزه



وی با بیان اینکه آیت الله بروجردی نقش بسیار موثری در ارتقای جایگاه حوزه علیمه داشته است افزود: مطالبی که ایشان در فقه کشف کردند در فهم مطالب و روایات کمک شایانی به طلاب کرده که در‌‌ همان زمان نیز مطالبی که از ایشان ارائه می‌شد مورد تأیید همه علمای بزرگ بوده است.



امام جمعه قم ادامه داد: روش درسی آیت الله بروجردی به گونه‌ای بود که در آن زمان تعداد زیادی از علمای اهل تسنن را با استدلال‌های منطقی خود به مکتب تشییع کشاند و امروز نیز اگر اهل تسنن منصف باشند باید فقه شیعه را به عنوان فقه پنجم خود به رسمیت بشناسند.



آیت الله استادی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ سال از تاسیس حوزه علمیه قم می‌گذرد ادامه داد: وقتی آیت الله بروجردی زعامت حوزه را در دست گرفت موقعیت حوزه قابل مقایسه با گذشته نبود چرا که در ابتدای تاسیس حوزه تنها هزار طلبه مشغول به تحصیل بودند که مسئولین حوزه در اداره همین تعداد نیز دچار مشکل بودند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: وقتی آیت الله بروجردی به قم آمد و مدیریت حوزه را در دست گرفت حوزه قم گسترش یافت و افراد از بلاد مختلف به طرف قم و وحوزه علمیه روی آوردند.

