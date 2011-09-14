چین شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اعلام این مطلب افزود: چین به انتخاب مردم لیبی احترام می گذارد و اهمیت زیادی برای نقش شورای ملی انتقالی لیبی قایل است.

"ژائو شو" با تاکید بر گسترش و تداوم ارتباط دو جانبه میان چین و لیبی تاکید کرد: چین امیدوار است تمام معاهدات و توافقنامه های قبلی میان دو کشور پابرجا مانده و به طور جدی اجرا شود.

وی همچنین گفت: چین در عین حال پیش از این مخالفت خود را با دخالت خشونت آمیز کشورهای غربی در امور داخلی لیبی اعلام کرده و در طول جنگ و ناآرامی ها در لیبی تلاش خود را برای حل مسالمت آمیز درگیری ها در لیبی انجام داد.

پیش ازاین بیش از70کشورجهان شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان حکام رسمی ونماینده مردم لیبی به رسمیت شناخته اند.