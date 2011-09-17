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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مدارس غیردولتی ابتدایی هزینه پنجشنبه‌ها را دریافت نکردند

مدارس غیردولتی ابتدایی هزینه پنجشنبه‌ها را دریافت نکردند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه گفت: این مدارس هزینه فعالیت آموزشی در روزهای پنجشنبه را از دانش آموزان خود دریافت نکرده اند.

سید علی یزدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تعطیلی دوره ابتدایی از فروردین ماه امسال مطرح شده بود که مدارس غیردولتی طبق همین بخشنامه، برنامه های خود را تنظیم کردند و شهریه آنها نیز بر همین اساس دریافت می شود.

طرح تعطیلی مدارس ابتدایی در سال تحصیلی جدید اجرا می شود اما با این وجود برخی از مدارس غیردولتی به جای پنج روز، شهریه 6 روز آموزشی را از دانش آموزان خود دریافت کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره مدارس غیردولتی راهنمایی و متوسطه نیز گفت: اغلب مدیران این مدارس روزهای آموزشی خود را طبق گذشته و همان 6 روز بسته اند و به همین دلیل شهریه آنها براساس همان تعداد روز دریافت شده است.

کد مطلب 1407490

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