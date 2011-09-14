به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در حالی از عصر امروز چهارشنبه آغاز می‌شود که سازمان لیگ آزادگان رسما اعلام کرده است در صورتی که باشگاه‌ها مشکلات حقوقی و مالی خود را نتوانند نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی تا 72 ساعت قبل از شروع مسابقات برطرف کنند و شرایط حضور در رقابت‌ها را احراز نکنند، برگزاری دیدار آن تیم‌ها منتفی شده و نتیجه دیدارشان 3 بر صفر به نفع حریفان اعلام خواهد شد.

ضمن اینکه اگر دو مسابقه بین دو باشگاه با مشکلات مذکور بوده باشد، آن مسابقه برگزار نشده و قابل تجدید نخواهد بود و برای هر دو تیم بدون کسب امتیاز و تفاضل گل 3- در جدول مسابقات لحاظ می‌شود. همچنین چنانچه یک باشگاه دو دیدار را بدون دلایل قانونی و نیز به دلیل مشکلات حقوقی، مالی و حضور نیافتن به موقع برگزار نکند، از جدول مسابقات حذف و به یک رده پایین‌تر در فصل آتی (92-91) سقوط کرده و پرونده جهت اخذ تصمیمات بعدی به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد.

البته با توجه به این مسائل و درحالیکه امروز فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود، هنوز مسئولان برگزاری لیگ آزادگان بصورت رسمی تیمی را محروم نکرده‌ا‌ند و مشخص نیست چه تیم‌هایی به دلیل مشکلات حقوقی و مالی از حضور در مسابقات هفته اول و یا کل رقابت‌ها محروم می‌شوند.

بازگشت به لیگ یا حضور تیم‌های جدید در لیگ‌برتر

در گروه "الف" این مسابقات تیم‌های پیکان تهران، استیل آذین سمنان، ابومسلم مشهد، مس رفسنجان، گسترش فولاد تبریز، داماش ایرانیان، صنعت ساری، سایپای قائمشهر، ایرانجوان بوشهر، پیام مخابرات شیراز، اتکای گلستان، شهرداری اراک، فولاد یزد و شهرداری بندرعباس حضور دارند که رقابت اصلی صعود به لیگ برتر بین تیم‌های پیکان و استیل آذین که امسال به دسته اول سقوط کرده‌‎اند با ابومسلم، مس رفسنجان و گسترش فولاد خواهد بود.

همچنین در گروه "ب" پاس همدان، شهرداری یاسوج، آلومینیوم هرمزگان، برق شیراز، نفت مسجد سلیمان، نساجی مازندران، استقلال صنعتی جنوب، ماشین سازی تبریز، نیروی زمینی، کاوه تهران، تربیت یزد، گل‌گهر سیرجان، شیرین فراز کرمانشاه و کهر زاگرس لرستان قرار گرفته‌اند. پاس همدان مهمترین مدعی این گروه است که باید رقابت سختی را برای بازگشت به لیگ برتر با تیم‌های شهرداری یاسوج، آلومینیوم، برق، نفت مسجد سلیمان و نساجی داشته باشد.

البته تیم‌های دیگر هم می‌توانند همانند دوره‌های گذشته مسابقات از ضعف یا افت تیم‌های مدعی برای صعود به لیگ برتر استفاده کنند اما روی کاغذ رقابت اصلی برای لیگ برتری شدن در گروه‌های دوگانه، بین 11 تیم است. در این بین اما تیم‌های پیکان، پاس همدان و استیل آذین در اندیشه بازگشت دوباره به لیگ برتر هستند اما باید دید این تیم‌ها می‌توانند در رقابت با انگیزه بالای حریفان موفق باشند و یا یکسال دیگر در دسته اول باقی‌ خواهند ماند و فصل آینده هم شاهد حضور تیم‌های جدید در لیگ برتر خواهیم بود.

برنامه کامل دیدارهای هفته اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 23/6/90

گروه الف:

* فولاد یزد - ابومسلم خراسان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* گسترش فولاد تبریز - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

پنجشنبه - 24/6/90

گروه الف:

* مس رفسنجان - پیام مخابرات فارس، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی رفسنجان

* اتکا گلستان - شهرداری اراک، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی گرگان

* صنعت ساری - سایپای شمال، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدای ساری

* استیل آذین سمنان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی سمنان

* داماش ایرانیان - پیکان تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه کارگران تهران

گروه ب:

* شهرداری یاسوج - ماشین سازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی یاسوج

* نیروی زمینی تهران - کاوه تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه جی تهران

* تربیت یزد - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* برق شیراز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 16:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* نساجی مازندران - کهر زاگرس لرستان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* آلومینیوم هرمزگان - گل گهر سیرجان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* استقلال صنعتی - پاس همدان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز