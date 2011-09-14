شرایط حذف پیشوند یا پسوند از نام خانوادگی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ثبت احوال اعلام کرد: اشخاص می توانند در موارد ذیل حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند. (بند 14 دستورالعمل نام خانوادگی)

1-14- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشند مانند افتخاری علی آبادی، تبریزی راد منش و غیره.

2-14- نام خانوادگی ترکیبی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد مانند: زراسوندی احمدی، محسنی قشقائی و غیره.

3-14- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حِرَف و مشاغل باشند مانند: بنکدار قاسمی، مجیدی سقطچی و غیره.

4-14- هر گاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی حرف، عدد یا کلمه زائد باشد مانند: م قاسمی، شکوهی هفت، مرحومه حسنی و غیره.

توضیح: حذف کلمات زائد صرفاً شامل مواردی خواهد بود که از سوی اداره اسناد هویتی اعلام خواهد شد.

5-14 نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از رنگ ها باشد مانند: سبز علیپور

6-14 نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک حیوان باشد مانند: شیر محمدی

7-14- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک شیء باشد مانند: حسنی آینه

تبصره 1 : هر گاه نام خانوادگی ترکیبی از دو نام محل یا منسوب به محل، دو شغل یا دو ایل و طایفه یا ترکیبی از آنها باشد، به انتخاب متقاضی یکی از دو جزء قابل حذف است، مانند شیرازی مشهدی، قناد زرگر، موگوئی بختیاری و غیره.

تبصره 2 : چنانچه نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا شغل و یا ایل و طایفه (یا منسوب به هر یک از آنها) به همراه یک کلمه و یا پسوند بعد از آن باشد، به هنگام حذف نام محل یا شغل یا ایل و طایفه، کلمه مزبور نیز حذف می گردد. مانند: امیری دزفولی زاده، حسینی نقاش پور، اکبری افشاری مقدم.