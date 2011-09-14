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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

سازمان ثبت احوال اعلام کرد:

شرایط حذف پیشوند یا پسوند از نام خانوادگی

شرایط حذف پیشوند یا پسوند از نام خانوادگی

سازمان ثبت احوال شرایطی را که افراد بر اساس آن می توانند برای حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود اقدام کنند اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ثبت احوال اعلام کرد: اشخاص می توانند در موارد ذیل حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند. (بند 14 دستورالعمل نام خانوادگی)

1-14- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشند مانند افتخاری علی آبادی، تبریزی راد منش و غیره.
 
2-14- نام خانوادگی ترکیبی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد مانند: زراسوندی احمدی، محسنی قشقائی و غیره.
 
3-14- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حِرَف و مشاغل باشند مانند: بنکدار قاسمی، مجیدی سقطچی و غیره.
 
4-14- هر گاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی حرف، عدد یا کلمه زائد باشد مانند: م قاسمی، شکوهی هفت، مرحومه حسنی و غیره.
 
توضیح: حذف کلمات زائد صرفاً شامل مواردی خواهد بود که از سوی اداره اسناد هویتی اعلام خواهد شد.
 
5-14 نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از رنگ ها باشد مانند: سبز علیپور
 
6-14 نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک حیوان باشد مانند: شیر محمدی
 
7-14- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک شیء باشد مانند: حسنی آینه
 
تبصره 1 : هر گاه نام خانوادگی ترکیبی از دو نام محل یا منسوب به محل، دو شغل یا دو ایل و طایفه یا ترکیبی از آنها باشد، به انتخاب متقاضی یکی از دو جزء قابل حذف است، مانند شیرازی مشهدی، قناد زرگر، موگوئی بختیاری و غیره.
 
تبصره 2 : چنانچه نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا شغل و یا ایل و طایفه (یا منسوب به هر یک از آنها) به همراه یک کلمه و یا پسوند بعد از آن باشد، به هنگام حذف نام محل یا شغل یا ایل و طایفه، کلمه مزبور نیز حذف می گردد. مانند: امیری دزفولی زاده، حسینی نقاش پور، اکبری افشاری مقدم.
کد مطلب 1407501

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