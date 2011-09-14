  1. استانها
  2. همدان
۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

خالقی:

شش مکان تهیه و فروش مواد غذایی در همدان تعطیل شد

شش مکان تهیه و فروش مواد غذایی در همدان تعطیل شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت همدان از تعطیلی شش مکان تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی در شهرستان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خالقی عنوان کرد: 810 کیلوگرم آبلیموی بدون مشخصات بهداشتی و فاقد صلاحیت مصرف در بازرسی ها کشف و معدوم شده است.

وی ادامه داد: 125 کیلوگرم خیار شور بدون مشخصات بهداشتی و فاقد صلاحیت مصرف نیز در شهریور ماه سال جاری در بازرسی ها کشف و معدوم شده است.

رئیس مرکز بهداشت همدان عنوان کرد: عرضه کنندگان پنج مورد از عرضه کنندگان مواد غذایی و سالاد آلوده طبق مقرارت به دادگاه معرفی شدند.

خالقی یادآور شد: معاینات دوره ای شاغلین بهداشت حرفه ای برای60 نفر و صدور اعلام نواقص بهداشتی در 16 مورد صورت گرفته است.

کد مطلب 1407508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها