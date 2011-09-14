شش مکان تهیه و فروش مواد غذایی در همدان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خالقی عنوان کرد: 810 کیلوگرم آبلیموی بدون مشخصات بهداشتی و فاقد صلاحیت مصرف در بازرسی ها کشف و معدوم شده است.
وی ادامه داد: 125 کیلوگرم خیار شور بدون مشخصات بهداشتی و فاقد صلاحیت مصرف نیز در شهریور ماه سال جاری در بازرسی ها کشف و معدوم شده است.
رئیس مرکز بهداشت همدان عنوان کرد: عرضه کنندگان پنج مورد از عرضه کنندگان مواد غذایی و سالاد آلوده طبق مقرارت به دادگاه معرفی شدند.
خالقی یادآور شد: معاینات دوره ای شاغلین بهداشت حرفه ای برای60 نفر و صدور اعلام نواقص بهداشتی در 16 مورد صورت گرفته است.
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