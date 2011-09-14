شش مکان تهیه و فروش مواد غذایی در همدان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خالقی عنوان کرد: 810 کیلوگرم آبلیموی بدون مشخصات بهداشتی و فاقد صلاحیت مصرف در بازرسی ها کشف و معدوم شده است .

وی ادامه داد: 125 کیلوگرم خیار شور بدون مشخصات بهداشتی و فاقد صلاحیت مصرف نیز در شهریور ماه سال جاری در بازرسی ها کشف و معدوم شده است .

رئیس مرکز بهداشت همدان عنوان کرد: عرضه کنندگان پنج مورد از عرضه کنندگان مواد غذایی و سالاد آلوده طبق مقرارت به دادگاه معرفی شدند .