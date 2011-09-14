  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

چلیپا:

هنر اسلامی در گذر زمان دستخوش تغییر شده است

هنر اسلامی در گذر زمان دستخوش تغییر شده است

یک نقاش پیشکسوت معتقد است هنر اسلامی در گذر زمان دستخوش تغییرات وسیع اجتماعی و فرهنگی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم چلیپا هنرمند عرصه هنرهای تجسمی در ارتباط با هنر اسلامی گفت: هنر اسلامی جایگاه خاص خود را در میان عرصه های مختلف هنر ایرانی پیدا کرده است و این مسئله تنها منوط به هنر ایران نشده است بلکه در سایر کشورهای دنیا نیز این هنر از جایگاه خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: نسل امروز خصوصا در 100 سال اخیر به دلیل شرایط خاص، تعلیمات اخلاقی جامعه و گذر زمان دچار تغییرات زیادی شده که این مسئله در هنر نیز نمود پیدا کرده است.

این هنرمند نقاش بیان کرد: در گذشته جوامع و فرهنگ ها دارای وحدتی در تفکر و رفتار خود بودند که این مسئله در همه چیز من جمله هنر تجلی یافته بود .

وی افزود: در شرایط امروز انسان دچار دو گانگی است و این دو مسئله تجلی در رفتار ، جامعه و فرهنگ جامعه پیدا کرده است.

نخستین جشنواره هنرهای اسلامی "طواف تا ولایت" از 16 تا 24 آبان‌ و در بازه زمانی اعیاد قربان و غدیر به دبیری دکتر شهرام گیل‌آبادی در تهران برگزار می‌شود؛ مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 15 مهر سال جاری است.

کد مطلب 1407510

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها