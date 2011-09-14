هنر اسلامی در گذر زمان دستخوش تغییر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم چلیپا هنرمند عرصه هنرهای تجسمی در ارتباط با هنر اسلامی گفت: هنر اسلامی جایگاه خاص خود را در میان عرصه های مختلف هنر ایرانی پیدا کرده است و این مسئله تنها منوط به هنر ایران نشده است بلکه در سایر کشورهای دنیا نیز این هنر از جایگاه خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: نسل امروز خصوصا در 100 سال اخیر به دلیل شرایط خاص، تعلیمات اخلاقی جامعه و گذر زمان دچار تغییرات زیادی شده که این مسئله در هنر نیز نمود پیدا کرده است.

این هنرمند نقاش بیان کرد: در گذشته جوامع و فرهنگ ها دارای وحدتی در تفکر و رفتار خود بودند که این مسئله در همه چیز من جمله هنر تجلی یافته بود .

وی افزود: در شرایط امروز انسان دچار دو گانگی است و این دو مسئله تجلی در رفتار ، جامعه و فرهنگ جامعه پیدا کرده است.

نخستین جشنواره هنرهای اسلامی "طواف تا ولایت" از 16 تا 24 آبان‌ و در بازه زمانی اعیاد قربان و غدیر به دبیری دکتر شهرام گیل‌آبادی در تهران برگزار می‌شود؛ مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 15 مهر سال جاری است.