دولت در برابر اختلاس 3 هزار میلیاردی باید پاسخگو باشد

ابراهیم رزاقی در گفتگو با مهر درباره اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی، قوه قضاییه و مهتر از همه دولت در این زمینه مسئول هستند.

وی ادامه داد: این ادعا که نقص قانون باعث اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی شده است تنها برای مبرا بودن از مسئولیت است.

رزاقی بیان کرد: دولت در برابر مردم مسئول است و باید جلوی بروز چنین اتفاقاتی را بگیرد.

این اقتصاددان علت این اتفاق را عدم احساس مسئولیت در برخی مدیران دانست و گفت: تنزل اخلاقی و مبانی دینی در عملکرد برخی مسئولان باعث بروز چنین اتفاقاتی می شود.

وی مطرح کرد: مسئولان و مدیران باید بدانند که امانت دار مردم هستند و احساس مسئولیت باید داشته باشند؛ اگر اختلاسی صورت گرفته به این معنی است که خیانت در امانت شده است.

رزاقی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: نباید با این قبیل اقدامات آبروی نظام را ببرند و به آن صدمه برسانند.

این اقتصاددان گفت: اگر اختلاس‌هایی که پیش از این مطرح شد را علنی می کردند حال شاهد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نبودیم. رزاقی در ادامه خواستار اعلام علنی اسامی مفسدان اقتصادی و اختلاس کنندگان شد و بیان کرد: اگر اختلاس کنندگان قبلی به درستی محاکمه و مجازات می شدند، زمینه برای بروز این اتفاق فراهم نمی شد.



وی با اشاره به درگیری چند بانک خصوصی با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، تأکید کرد: مسئولان چشم خود را بر روی اختلاس نبندند.