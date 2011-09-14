به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری درحاشیه جلسه شورای معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه باور برخی از شخصیت‌های فرهنگی بر این است که چاپ قرآن کریم خارج از مرزهای کشور به دلیل فرسودگی امکانات چاپی کشور است، گفت: سیاست کلان وزارت ارشاد توجه به قابلیت‌ها و امکانات موجود کشور و بهادادن توانایی صنعت چاپ و ناشران مذهبی و قرآنی کشور است.

دری واگذاری چاپ قرآن به خارج از کشور را علاوه بر خروج ارز از کشور، لطمه به توانایی‌های صنعت چاپ داخلی دانست و گفت: به نوعی این کار جلوگیری از ارتقای صنعت چاپ کشور است و لطمه به توانایی‌های هنرمندان و صنعتگران داخلی است.

باید با نگاه فرهنگی برای برنامه‌های فرهنگی نسخه تجویز کرد

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد با تأکید بر پرهیز از نگاه اقتصادی به مباحث فرهنگی گفت: باید برای برنامه‌های فرهنگی با نگاه فرهنگی نسخه تجویز کرد و حتی برای برنامه‌های اقتصادی و عمرانی نیز باید پیوست فرهنگی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: چه از حیث شرعی٬ چه از حیث اقتصادی و حتی علمی و فرهنگی ورود قرآن‌ با چاپ چین به کشور صلاح نیست و باید برای ارتقاء این صنعت و حمایت از ناشران قرآنی و مذهبی از توانمندی داخلی بهره گرفت.

معاون امور فرهنگی گفت: چاپ قرآن کریم در کشور جنبه نظارتی وزارت ارشاد را بالا می‌برد قرآن کریم بدون اغلاط و با کیفیت بالا و حسب ضوابط مصوب وزارت ارشاد و با هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط چاپ می‌شود. و چاپ قرآن درخارج از کشور زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

دری با اشاره به اینکه اگرچه ورود قرآن‌های چینی به کشور ناچیز بوده و به نوعی در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شده است، گفت: نوسازی صنعت چاپ و تقویت و حمایت ناشران مذهبی کشور یکی از اولویت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و باید به جای سفارش قرآن به خارج از مرزها به نوسازی صنعت چاپ داخلی و تقویت ناشران دینی و مذهبی نسبت به چاپ قرآن کریم این کتاب برتر آسمانی و با نظارت دقیق و ایجاد زمینه چاپ هرنوع قرآن در قطع‌های گوناگون را بدون اغلاط احتمالی در کشور اندیشیده شود و به این مسیرحرکت کنیم که قابلیت و ظرفیت چاپ قرآن کریم را برای سایر کشورها در داخل فراهم آورید.