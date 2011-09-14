امام جمعه قرچک به بومهن می رود/ امام جمعه حسن آباد فشافویه در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه جدید قرچک، جایگزین حجت الاسلام حسین اسحاق توسلی شده که حدود 12 سال در این بخش حضور داشت.

حجت الاسلام اسماعیلی پیش از حضور در حسن آباد، مسئولیت اقامه نماز جمعه در شهرستان نور مازندران را بر عهده داشت.

اولین نماز جمعه حجج الاسلام توسلی و اسماعیلی در بومهن و قرچک، جمعه همین هفته با استقبال رسمی مردم و مسئولان این دو شهر برگزار خواهد شد.

مراسم تودیع امام جمعه قرچک برگزار شد

مراسم تودیع حجت الاسلام حسین اسحاق توسلی، امام جمعه سابق شهر قرچک صبح امروز با حضور فرماندار ورامین، بخشدار و مسئولان شهر قرچک در محل بخشداری قرچک برگزارشد و از زحمات و تلاش های 12 ساله وی در زمان امامت جمعه شهر قرچک تقدیر به عمل آمد.

بخشدار قرچک در این مراسم گفت: حضور معنوی ائمه جمعه در شهرها علاوه بر تسریع بخشیدن به روند خدمت رسانی به مردم ، سبب همدلی و وحدت بیش از پیش مسئولین و مردم خواهد شد .

حبیب الله ابراهیمی افزود: دستیابی به اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی تنها در سایه همدلی و اتحاد بیش از پیش مسئولین حاصل می شود و در این راه حضور افراد تأثیرگذار می تواند زمینه این امر را فراهم کند.

وی تصریح کرد: ‌مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی فرصت مغتنمی است که تنها باید در جهت خدمت به مردم صرف شود و به آن باید به عنوان یک لطف الهی نگاه شود .

رئیس شورای تأمین بخش قرچک ضمن تقدیر از خدمات ارزنده حجت الاسلام توسلی در طول 12 سال امامت جمعه شهر قرچک اظهار داشت: ارتباط نزدیک با مردم،‌ جذب جوانان و نوجوانان به سنگر مساجد و به خصوص مصلای نماز جمعه و همکاری نزدیک با مسئولین اجرایی در جهت تسریع بخشیدن به خدمت رسانی آنان، شاخصه هایی بود که امام جمعه قرچک و جایگاه نماز جمعه را برای چندین سال به عنوان برتر استان و کشور رسانده بود.