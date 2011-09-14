سه میلیون دلار برای حمایت از سرمایه گذاران کشاورزی اختصاص یافت

علی قلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون صدور مجوزهای سرمایه گذاری در پایتخت صورت می گرفت ولی هم اکنون استانها با توجه به ظرفیتها اقدام به صدور مجوز می‌کنند و این برون‌سپاری تصمیم شایسته برای جلوگیری از رفت و آمدها و اتلاف وقت بوده است.

وی با بیان اینکه امسال منابع خوب نقدینگی برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در استانها پیش‌بینی شده که بی سابقه بوده است، تصریح کرد: بر همین اساس امسال سه میلیون دلار برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی اختصاص یافته است و این منابع در اختیار بانک کشاورزی و صندوق حمایت بخش کشاورزی قرار گرفته است و به تدریج برای اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری کشاورزی در اختیار استانها قرار می‌گیرد.



قلمی افزود: هر استانی که بیشترین جذب را داشته باشد، در سالهای آتی نیز سهم بیشتری به آنها اختصاص می یابد.



وی تصریح کرد: این منابع در اختیار بانک کشاورزی و صندوق حمایت بخش کشاورزی قرار گرفته است و به تدریج برای اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری کشاورزی در اختیار استانها قرار می‌گیرد.



قلمی با بیان اینکه ‌واردات و صادرات بخش کشاورزی با توجه به مصوبات پارسال مبنی بر جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی، گرفته شده است، تصریح کرد: البته بعضاً واردات برخی از کالاهای کشاورزی به دلیل صدور مجوز در سالهای گذشته همچنان انجام می‌شود.



وی ادامه داد: در بخش صادرات کشاورزی به خارج از کشور نیز هفت میلیون دلار تا پایان برنامه پنجم هدفگذاری شده که اکنون میزان صادرات محصولات کشاورزی به چهار میلیون دلار می‌رسد.



رئیس سرمایه گذاری وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه منابع مالی به اندازه کافی برای اجرای طرحهای سرمایه گذاری و صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، اظهار داشت: بر همین اساس 146 میلیارد تومان کمکهای فنی اعتباری بوده که امسال به 546 میلیارد تومان افزایش یافته است.

قلمی اذعان کرد: امسال 37 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای حمایت از واحدهای تولیدی ابلاغ شده است.



این مسئول با اشاره به اینکه منابع آب و خاک کشور محدود است، گفت: به همین خاطر باید از تکنولوژی‌های جدید برای افزایش راندمان محصولات استفاده شود، که در این راستا چند سالی بوده که توسعه آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی در برنامه این وزارتخانه قرار گرفته است.

