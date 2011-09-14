مشکلات کارگری رتبه اول معضل ارومیه قبل از قاچاق را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ابراهیمی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ارومیه بر لزوم همکاری همه دستگاههای اجرایی بدر راستای رفع مشکلات کارگری شهرستان تاکید کرد و بیان داشت: آشفته بازار ارومیه در حوزه مسائل کارگری باید هر چه سریعتر ساماندهی شود .

وی با اشاره بر لزوم پیگیری مجوزهای صادره از سوی دستگاههای اجرایی در جهت ایجاد اشتغال، اظهار داشت: باید طرحها و تسهیلات پرداختی به متقاضیان منجر به اشتغالزایی و منبع درآمدی به قشر جویای کار جامعه شود .

فرماندار ارومیه خواستار ارائه آمارهای واقعی اشتغال و ثبت به موقع آنها در سایت رصد شد و بیان داشت: با توجه به عدم ایجاد تغییر محسوس در حوزه اشتغال و توسعه استان از محل پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی با ادامه روند فعلی مشکل بیکاری و امنیت شغلی با چالش مواجه خواهد شد .

معاون اشتغال و سرمایه گذاری اداره کل کار و امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی نیز دراین جلسه با اشاره به تعهد ایجاد اشتغال استان طی امسال برای 113 هزار نفر بیان داشت: از این میزان تا کنون برای 26 هزار نفر در بخشهای مختلف بویزه صنعت، خدمات و کشاورزی شغل جدید ایجاد شده است .

احمد دهقان در خصوص درصد اشتغال جدید طرحهای به بهره برداری رسیده به تفکیک بخش فعالیت بیان داشت: در این راستا 41.36 در بخش سرمایه در گردش، 11.84 درصد کشاورزی، 25.62 درصد صنعت و معدن، 0.77 گردشگری، 6.44 خوداشتغالی و 13.97 درصد در بخش خدمات ایجاد شده است .

وی با اشاره به اینکه 41 درصد مجموع تسهیلات پرداختی به بنگاهها در راستای پایداری اشتغال و حفظ آن بوده است، ادامه داد: در بخش مشاغل خانگی امسال بین از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت می شود .

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ارومیه با تاکید بر لزوم حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید توسط دستگاههای اجرایی، افزود: هدف آمار سازی نیست و باید در واقعیت اشتغال ایجاد شود .

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ارومیه هم در این جلسه خواستار اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاح قانون کار موجود شد و بیان داشت: قوانین بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی از بزرگترین موانع تولید و اشتغال هستند .

دیلمقانیان بیان داشت: ایجاد بستر و فضای کسب و کار توسط دولت و تولید و اشتغالزایی توسط بخش خصوصی را از جمله راهکارهای اشتغالزایی دانست .