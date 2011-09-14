مشکلات کارگری رتبه اول معضل ارومیه قبل از قاچاق را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ابراهیمی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ارومیه بر لزوم همکاری همه دستگاههای اجرایی بدر راستای رفع مشکلات کارگری شهرستان تاکید کرد و بیان داشت: آشفته بازار ارومیه در حوزه مسائل کارگری باید هر چه سریعتر ساماندهی شود.
وی با اشاره بر لزوم پیگیری مجوزهای صادره از سوی دستگاههای اجرایی در جهت ایجاد اشتغال، اظهار داشت: باید طرحها و تسهیلات پرداختی به متقاضیان منجر به اشتغالزایی و منبع درآمدی به قشر جویای کار جامعه شود.
فرماندار ارومیه خواستار ارائه آمارهای واقعی اشتغال و ثبت به موقع آنها در سایت رصد شد و بیان داشت: با توجه به عدم ایجاد تغییر محسوس در حوزه اشتغال و توسعه استان از محل پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی با ادامه روند فعلی مشکل بیکاری و امنیت شغلی با چالش مواجه خواهد شد.
معاون اشتغال و سرمایه گذاری اداره کل کار و امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی نیز دراین جلسه با اشاره به تعهد ایجاد اشتغال استان طی امسال برای 113 هزار نفر بیان داشت: از این میزان تا کنون برای 26 هزار نفر در بخشهای مختلف بویزه صنعت، خدمات و کشاورزی شغل جدید ایجاد شده است.
احمد دهقان در خصوص درصد اشتغال جدید طرحهای به بهره برداری رسیده به تفکیک بخش فعالیت بیان داشت: در این راستا 41.36 در بخش سرمایه در گردش، 11.84 درصد کشاورزی، 25.62 درصد صنعت و معدن، 0.77 گردشگری، 6.44 خوداشتغالی و 13.97 درصد در بخش خدمات ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه 41 درصد مجموع تسهیلات پرداختی به بنگاهها در راستای پایداری اشتغال و حفظ آن بوده است، ادامه داد: در بخش مشاغل خانگی امسال بین از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت می شود.
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ارومیه با تاکید بر لزوم حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید توسط دستگاههای اجرایی، افزود: هدف آمار سازی نیست و باید در واقعیت اشتغال ایجاد شود.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ارومیه هم در این جلسه خواستار اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاح قانون کار موجود شد و بیان داشت: قوانین بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی از بزرگترین موانع تولید و اشتغال هستند.
دیلمقانیان بیان داشت: ایجاد بستر و فضای کسب و کار توسط دولت و تولید و اشتغالزایی توسط بخش خصوصی را از جمله راهکارهای اشتغالزایی دانست.
در این جلسه نمایندگان دستگاههای اجرایی ارومیه در خصوص تعداد اشتغال ایجاد شده توسط هر دستگاه گزارشی ارائه کردند.
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