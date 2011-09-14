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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

سعیدی:

طرح برخورد با اراذل و اوباش در کرمان اجرا می شود

طرح برخورد با اراذل و اوباش در کرمان اجرا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان از اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی سه شنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی کرمان با اشاره به شناسایی اراذل و اوباش در کرمان گفت: طرح مبارزه با ارذل و اوباش به زودی در کرمان اجرا خواهد شد.

سعیدی با تاکید بر لزوم رعایت حجاب و رعایت شئونات اسلامی در جامعه گفت: در این راستا 316 وظیفه برعهده دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به دلیل مناسب نبودن امکانات برخی دستگاه ها تنها تعداد کمی از این وظایف به مرحله اجرا در آمده اند.

طی این جلسه مقرر شد شهرداری اقدام به برگزاری سمپوزیوم مجسمه سازی و نصب تابلوهایی حاوی مطالب دینی و احادیث در زمینه حجاب و عفاف در سطح شهر کند.

همچنین تصویب شد ستادی از طرف فرماندار تشکیل و وضعیت تابلوهای تبلیغاتی را مورد بررسی قرار دهد.

دانشگاه شهید باهنر نیز موظف به انجام طرح تحقیقاتی، کاربردی و پژوهشی در زمینه حجاب و ارائه نتیجه آن در جلسه بعد شورا شد.

کد مطلب 1407537

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