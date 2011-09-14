تجهیز 250 مدرسه قم به تجهیزات کمک آموزشی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به فرارسیدن ماه مهر و عطرآگین شدن فضای کشور و استان قم به عطر مجاهدت در راه علم و کسب دانش اظهار داشت: روزهای آغاز سال جدید تحصیلی از جهات مختلف دارای اهمیت بوده و لازم است همه دستگاه‌ها، آموزش و پرورش را در ایجاد فضا و محیطی سرشار از شور و نشاط و بالندگی و اشتیاق به تعلیم و تربیت کمک کنند.



وی ضمن تاکید بر نظافت و آراستگی فضای داخل و محیط پیرامونی مدارس، توجه به بهسازی و نوسازی تجهیزات آموزشی و ترمیم آسفالت و زمین های ورزشی در مدارس را مهم و ضروری خواند و گفت: بخشی از اعتبارات آموزش و پرورش، باید به این سمت سوق داده شوند.



موسی پور به اقدامات صورت گرفته در زمینه تجهیز مدارس استان به تجهیزات و امکانات کمک آموزشی اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم انجام شده بین استان و مرکز، امسال 250 مدرسه استان به تجهیزات کمک آموزشی و امکانات جدید مجهز خواهند شد.

رونمایی از 4 نرم افزار جدید آموزشی در قم برای اولین بار در کشور



وی با اشاره به رونمایی چهار نرم افزار جدید آموزشی در قم، برای اولین بار در کشور یادآور شد: با توجه به ظرفیت های علمی استان، انتظار این است که قم در عرصه تولید نرم افزارهای آموزشی استاندارد و منطبق با آخرین یافته های علمی، پژوهشی برای نیازهای آموزشی کل کشور پیشگام باشد.



استاندار قم در ادامه تاکید کرد: نظارت جدی بر نحوه تامین و توزیع اقلام ضروری مدارس، بررسی نیازهای دانش آموزان محروم و بی بضاعت و برنامه ریزی برای توزیع هدفمند و عادلانه کمک های خیرین و نهادهای حمایتی به این بخش لازم و ضروری است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود جلب مشارکت‌های مردمی را از جمله وظایف و اهداف شوراهای آموزش و پرورش برشمرد و افزود: برای تامین نیازهای آموزش و پرورش باید برنامه ریزی های لازم برای استفاده هر چه بهتر از کمک و مشارکت های مردمی صورت گیرد.



تاکید بر استفاده از آموزه های دینی و آیات در متون آموزشی



موسی پور همچنین با اشاره به نقش مؤثر نظام تعلیم و تربیت در تقویت و تعمیق هویت دینی اعتقادی دانش آموزان، تاکید کرد: استفاده از آموزه های دینی و آیات و روایات در متون آموزشی در جهت رسیدن به این هدف مهم و ضروری است.



بر پایه این گزارش، در پایان این جلسه، چهار نرم افزار جدید آموزشی که برای نخستین بار در کشور در استان قم تولید شده، رونمایی شد.



لازم به ذکر است، این نرم افزارها در زمینه آموزش مکانیک خودرو، صنایع شیمیایی و آموزش احکام شرعی دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی است که با توافق صورت گرفته با مسؤلان آموزش و پرورش، امسال در مدارس سراسر کشور توزیع خواهد شد.