ابن سیناپژوهی با حمایت ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل این بنیاد با اعلام این خبر افزود: بر اساس این موافقت‌نامه که در شهریور ماه سال جاری بین دو نهاد علمی منعقد شد، از یک دانشمند ابن‌سیناپژوه عالی‌رتبه تاجیک که درباره شناخت و معرفی شخصیت و آثار بوعلی فعالیت‌های برجسته انجام داده است، تقدیر خواهد شد.

توکل دارایی ادامه داد: همچنین این پژوهشگر، به مدت یک هفته در برنامه‌های علمی و فرهنگی، میهمان بنیاد بوعلی‌سینا و محافل دانشگاهی و فلسفی ایران می‌شود.

دارایی یادآور شد: مقرر شده است پژوهشگاه فلسفه آکادمی علوم تاجیکستان و بنیاد بوعلی سینا تا پایان سال جاری تعدادی از برترین آثار مربوط به ابن‌سیناپژوهی منتشر شده در تاجیکستان را به صورت مقاله یا یافته پژوهشی با عنوان «دفتر بوعلی سیناشناسی» در تاجیکستان گردآوری و سال آینده منتشر کنند.

وی افزود: از دیگر مفاد این موافقت‌نامه، اهدای صد جلد کتاب بوعلی سیناشناسی از سوی هر دو سازمان به کتابخانه‌ها تا پایان سال جاری است.

دارایی گفت: گروهی برای اجرای موافقت‌نامه تشکیل شده‌اند و قرار است سمفونی بوعلی سینا در شهر «دوشنبه» ساخته و فیلم سینمایی و سریال بوعلی سینا از تلویزیون تاجیکستان پخش شود.

دارایی بیان کرد: با توجه به برگزاری دومین دوره اهدای جایزه بنیاد بوعلی سینا در سال آینده و امکان اختصاص جایزه مفاخر بوعلی سینا به فعالیت‌های برجسته در شناخت و معرفی «میرسیدعلی همدانی» نشست تخصصی درباره آثار این شخصیت با همکاری و مشارکت دو طرف برگزار خواهد شد.

وی افزود: از دیگر بندهای موافقت‌نامه، ایجاد هماهنگی لازم برای برگزاری آیین بزرگداشت ابن‌سینا در سال‌روز تولد این حکیم برجسته با مشارکت هر دو طرف در سال آینده است.

رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد بوعلی سینا ادامه داد: از دیگر توافقات اجرایی، حمایت مالی بنیاد بوعلی سینا از 10 عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترای پژوهشگاه فلسفه در موضوعات بوعلی سیناشناسی خواهد بود.

به گفته دارایی، همکاری در چاپ عکسی (فاکسی میله) نسخ خطی برگزیده از کتاب‌های ابن سینا در تاجیکستان و امکان بهره‌مندی از آثار خطی و چاپی بوعلی سیناشناسی از دیگر توافقات این پیمان به شمار می‌روند.

دارایی ادامه داد: بنیاد بوعلی در راستای عمل به اهداف و وظایف خود که شناخت و بزرگداشت شخصیت علمی و فرهنگی شیخ الرئیس، معرفی آثار، رساله‌ها و کتاب‌های اوست، وظیفه اصلی خود را همکاری و مساعدت با سایر مراکز علمی و فرهنگی که در حوزه ابن‌سیناپژوهی فعالیت دارند، قرار داده است.