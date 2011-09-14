مجدالدین معلمی که به تازگی عهده‌دار معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی این نهاد شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌های این معاونت برای توسعه کمی و کیفی در چهار حوزه شامل کتابخانه‌ها، منابع، اعضا و فعالیت‌های فرهنگی خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های معاونت متبوعش برای توسعه کتابخانه‌های عمومی گفت: در حال حاضر حدود 2650 کتابخانه زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی است که از این میان 2100 کتابخانه، نهادی و مابقی یعنی بیش از 500 کتابخانه مشارکتی است.

کتابخانه‌های کشور از این پس بر اساس الگوی کتابخانه‌های «تیپ» ساخته می‌شوند

معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی این نهاد افزود: ما برای رشد هر کدام از این نوع کتابخانه‌ها (نهادی و مشارکتی) برنامه داریم؛ به همین منظور کتابخانه‌های «تیپ» را طراحی کرده‌ایم که تاکنون هم واحد‌هایی از آن در 8 استان ساخته شده است.

به گفته معلمی، تمام کتابخانه‌های عمومی که در آینده در کشور ساخته می‌شود، باید با استانداردهای کتابخانه «تیپ» همخوان باشد.

امسال 20 میلیارد تومان کتاب از ناشران خریداری می‌شود

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های معاونت متبوعش برای افزایش منابع کتابخانه‌های عمومی کشور، به میزان خرید کتاب از ناشران در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: به طور مثال نهاد کتابخانه‌های عمومی در سال 1385 حدود 500 میلیون تومان کتاب از ناشران کشور خریداری کرد که این ارقام نه جوابگوی نیاز کتابخانه‌ها است، نه کمک شایانی به ناشران می‌کند.

معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی این نهاد اضافه کرد: ما در سال 1389 حدود 14.5 میلیارد تومان کتاب از ناشران خریداری کردیم و پیش‌بینی کرده‌ایم در سال جاری این میزان از مرز 20 میلیارد تومان بگذرد.

پاسخ به انتقاد ناعادلانه بودن خرید کتاب

معلمی در پاسخ به این سئوال که «در شش ماهه نخست سال 90 چه میزان کتاب از ناشران کشور خریداری شده است؟» گفت: بودجه سازمان‌ها از جمله نهاد در شش ماهه نخست سال کامل محقق نمی‌شود و با این وجود تاکنون سفارش خرید کتاب از ناشران به میزان 8 میلیارد و 732 میلیون تومان داده شده که این مبلغ یا پرداخت شده یا در حال پرداخت به ناشران است.

وی همچنین در پاسخ به اعتراض برخی ناشران که معتقد به اِعمال سلیقه‌های خاص در خرید کتاب از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی هستند، گفت: هر نوع سیاستگذاری برای خرید محصولات فرهنگی ممکن است مورد اتهام سلیقه‌ای بودن قرار گیرد، اما وظیفه ما این است که اعمال سلیقه‌های شخصی را در کار خرید کتاب به حداقل برسانیم.

معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: ما برای خرید منابع 18 کارگروه تخصصی داریم که در هر کدام از آنها 3 تا 5 نفر از استادان برجسته حوزه و دانشگاه عضویت دارند و با کمک این نخبگان، سعی می‌کنیم اِعمال سلیقه در خرید کتاب را کمرنگ کنیم.

2 میلیون و 200 هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی کشور هستند

معلمی همچنین با اشاره به برنامه‌های معاونت متبوعش برای افزایش تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور، با بیان اینکه در حال حاضر این تعداد به مرز 2 میلیون و 200 هزار نفر رسیده است، گفت: ما به منظور رشد کمی و کیفی در این زمینه، تفاهم‌نامه‌های متعددی با سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای ترغیب پرسنلشان به عضویت در کتابخانه‌های عمومی امضا کرده‌ایم.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که «آیا به عضویت درآوردن کارمندان ادارات در کتابخانه‌های عمومی کشور، اقدامی در جهت افزایش صوری تعداد اعضا نیست و آیا این اقدام کمکی به ارتقای کتابخوانی در کشور می‌کند؟» با رد این مسئله افزود: عضویت در کتابخانه‌های عمومی تنها با حضور اعضا در کتابخانه امکانپذیر است و اینگونه نیست که ما کارکنان این سازمان‌ها را به همین آسانی به تعداد اعضای خودمان اضافه کنیم.

معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تاکید کرد: هر عضو کتابخانه‌های عمومی کشور باید در هر سال کارت عضویت جدید بگیرد و اینگودر واقع یک عضو کسی است که به صورت مرتب به کتابخانه عمومی مراجعه و از خدمات آن استفاده می‌کند.

برنامه‌های نهاد کتابخانه‌ها برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی

معلمی همچنین با اشاره به برنامه‌های معاونت متبوعش برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی گفت: ما برای اینکه کتابخانه عمومی را به مرکزی اثرگذار برای یک فرد تبدیل کنیم و از همین طریق جایگاه ایران را در منطقه ارتقا دهیم، طرح‌های متعددی اجرا کرده‌ایم یا در دست اجرا داریم.

وی ایجاد شبکه کتابخوانان حرفه‌ای کشور و اجرای طرح‌هایی مانند «این چند کتاب» را که با هدف مشاوره دادن به افراد برای ترغیب آنها به کتابخوانی را از جمله برنامه‌های معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای رشد فعالیت‌های فرهنگی یاد کرد.