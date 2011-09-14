تیم ملی کشتی آزاد ایران راهی استانبول شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان غلامرضا محمدی در حالی صبح امروز چهارشنبه راهی شهر استانبول ترکیه شدند که تیم ایران به دنبال کسب بیشترین سهمیه المپیک لندن است. تیم ایران سال گذشته در مسابقات جهانی مسکو با یک مدال نقره و یک مدال برنز چهارم شده بود.

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن روزهای 25 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول برگزار می شود که نفرات اول تا پنجم هر وزن جواز حضور در لندن را کسب می کنند.

- ترکیب تیم ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حسن رحیمی (دارنده مدال برنز آسیا)

60 کیلوگرم: مصطفی آقاجانی (دارنده مدال نقره آسیا)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی (دارنده مدال طلای جهان)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی (دارنده دو مدال نقره و برنز جهان)

84 کیلوگرم: علیرضا گودرزی

96 کیلوگرم: رضا یزدانی (دارنده دو مدال برنز جهان)

120 کیلوگرم: فردین معصومی (دارنده دو مدال نقره و برنز جهان)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: امیر توکلیان، محسن کاوه، مصطفی میرعمادیان و ابراهیم مهربان

سرپرست: جعفر اولیاء

