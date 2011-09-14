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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

نتیجه آزمون یک رشته در کنکور دکتری اعلام نشد

نتیجه آزمون یک رشته در کنکور دکتری اعلام نشد

نتایج نهایی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 منتشر شد و از میان 107 کد رشته، نتیجه رشته‌های مدرسی معارف اسلامی اعلام نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور دلیل اعلام نشدن نتیجه این آزمون را عدم اتمام مراحل مربوط به گزینش رشته‌های مدرسی معارف اسلامی اعلام کرده است.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، با توجه به عدم اتمام مراحل مربوط به گزینش رشته‌های مدرسی معارف اسلامی، پذیرش دانشجو برای کدرشته‌های مربوط به این رشته امتحانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 صورت خواهد گرفت و نتایج نهایی این دسته از داوطلبان متعاقباً اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 130هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که در این دوره 5 هزار و 400 نفر در مقطع دکتری پذیرفته شدند.

کد مطلب 1407556

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