نتیجه آزمون یک رشته در کنکور دکتری اعلام نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور دلیل اعلام نشدن نتیجه این آزمون را عدم اتمام مراحل مربوط به گزینش رشته‌های مدرسی معارف اسلامی اعلام کرده است.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، با توجه به عدم اتمام مراحل مربوط به گزینش رشته‌های مدرسی معارف اسلامی، پذیرش دانشجو برای کدرشته‌های مربوط به این رشته امتحانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 صورت خواهد گرفت و نتایج نهایی این دسته از داوطلبان متعاقباً اعلام خواهد شد.