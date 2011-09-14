نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی کردستان در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر الهی شامگاه سه شنبه در دومین جلسه کارگروه گردشگری استان کردستان گفت: از 28 شهریور ماه سال جاری تا اول مهر ماه در ارگ آزادی نمایشگاهی از توانمندی‌ های استان در 50 غرفه به همراه موسیقی و رقص کردی به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی اظهار داشت: ارائه ظرفیت‌های استان در تمام حوزه های میراث مادی، میراث معنوی و تاریخی، ظرفیت‌های گردشگری در راستای جذب سرمایه‌گذاری، صنایع دستی، سوغات و پخت و پز محلی یکی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه به شمار می رود.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان با تاکید بر اینکه از هر فرصتی برای معرفی آداب و رسوم مردم استان باید بهره لازم صورت گیرد، گفت: نژاد اصیل اسب کرد برند خوبی برای معرفی استان کردستان خواهد بود.

الهی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اسب اصیل کرد تنها منحصر به خود منطقه کردستان است، بیان کرد: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در به ثبت رساندن هفت اسب اصیل کرد اقداماتی انجام داده است و انتظار می رود که این اقدام هر چه سریعتر جنبه عملیاتی خود گیرد.

وی با بیان اینکه برگزاری مسابقاتی تحت عنوان بازی های سنتی با سوار کاری و در جهت توسعه فرهنگ سوار کاری و حمایت از اسب اصیل کرد در کردستان انجام می شود، گفت: به مناسبت هفته فرهنگی و در هشتم مهر ماه در کردستان جشنواره ای در همین راستا برگزار می شو

الهی گفت: برپایی مناسب و خوب این جشنواره علاوه بر افزایش موقعیت توسعه اقتصادی استان موقعیت گردشگری و توریستی را بالا خواهد برد و به همین دلیل برنامه ریزی برای برگزاری این جشنواره به صورت سالانه یکی از برنامه های اصلی در استان کردستان است.

وی در پایان توسعه گردشگری استان را مهم ارزیابی کرد و گفت: طرح جامع گردشگری آبیدر نیاز به توجیه اقتصادی دارد و گسترش منابع آبی، موقعیت زیست محیطی، فرهنگی، زیرساختی و اقتصادی در این پروژه توریستی مهم و باید در خدمت صنعت گردشگری استان قرار داده شود.