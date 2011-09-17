رعایت اخلاق باید از مرحله تئوری به عمل برسد

دکتر عین الله خادمی در مورد جایگاه اخلاق در دنیای امروز به خبرنگار مهر گفت: اخلاق در دنیای امروز را از دو جهت می‎شود در نظر گرفت. یکی اخلاق نظری است که در این بعد کارهای آکادمیک بویژه در غرب نسبت به گذشته بیشتر و بهتر شده و کارهای علمی تری درباره آن انجام داده‎اند.

وی گفت:‌ اما تجلی اخلاق در رفتار و اعمال انسانهاست که متأسفانه در این بخش شاهد وضعیت مطلوبی نه در کشور و نه در دنیا نیستیم. از نظر آکادمیک و بعد نظری هم وضعیت ما مطلوب نیست .

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مورد اینکه رعایت اصول اخلاقی و انسانی چطور ما را در رسیدن به صلح و آرامش جهانی یاری می‏رساند هم اظهار داشت: همانطور که گفتم اگر اخلاق را از مرحله تئوری به مرحله عمل در بیاوریم اصولش بر این محور دور می‏زند که انسان به حق خودش قانع باشد و به حقوق دیگران تجاوز نکند. زیرا هر نوع تجاوزی به حقوق دیگران به نوعی خروج از حیطه اخلاق است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در پایان تصریح کرد: به صورت طبیعی اگر این اصول اخلاقی رعایت و محقق شود،‌ از جنگ و خونریزی جلوگیری می‎شود و زمینه را برای صلح جهانی فراهم و به عمل می‎آورد.