  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

خادمی در گفتگو با مهر:‌

رعایت اخلاق باید از مرحله تئوری به عمل برسد

رعایت اخلاق باید از مرحله تئوری به عمل برسد

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با تأکید بر اینکه رعایت اخلاق باید از مرحله حرف و تئوری به عمل برسد، گفت:‌ هر نوع تجاوز به حقوق دیگران به نوعی خارج شدن از حیطه اخلاق است و اگر رعایت شود از جنگها جلوگیری خواهد شد.

دکتر عین الله خادمی در مورد جایگاه اخلاق در دنیای امروز به خبرنگار مهر گفت: اخلاق در دنیای امروز را از دو جهت می‎شود در نظر گرفت. یکی اخلاق نظری است که در این بعد کارهای آکادمیک بویژه در غرب نسبت به گذشته بیشتر و بهتر شده و کارهای علمی تری درباره آن انجام داده‎اند.

وی گفت:‌ اما تجلی اخلاق در رفتار و اعمال انسانهاست که متأسفانه در این بخش شاهد وضعیت مطلوبی نه در کشور و نه در دنیا نیستیم. از نظر آکادمیک و بعد نظری هم وضعیت ما مطلوب نیست .

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مورد اینکه رعایت اصول اخلاقی و انسانی چطور ما را در رسیدن به صلح و آرامش جهانی یاری می‏رساند هم اظهار داشت: همانطور که گفتم اگر اخلاق را از مرحله تئوری به مرحله عمل در بیاوریم اصولش بر این محور دور می‏زند که انسان به حق خودش قانع باشد و به حقوق دیگران تجاوز نکند. زیرا هر نوع تجاوزی به حقوق دیگران به نوعی خروج از حیطه اخلاق است. 

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در پایان تصریح کرد: به صورت طبیعی اگر این اصول اخلاقی رعایت و محقق شود،‌ از جنگ و خونریزی جلوگیری می‎شود و زمینه را برای صلح جهانی فراهم و به عمل می‎آورد.   

کد مطلب 1407572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها