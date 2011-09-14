به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل‌ امینی با اشاره به اینکه یکی از وظایف دولت‌ها، همواره حمایت از جریان‌های فرهنگی، ادبی و هنری است، گفت: معتقدم دولتی بودن یک جشنواره بر خلاف نظر خیلی از دوستان، بد نیست.

وی تصریح کرد: وظیفه دولت است که از برنامه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و هنری حمایت کند. مگر در سینما یا ورزش دولت حمایت نمی‌کند؟ این حمایت باید در مقولات فرهنگی و ادبی هم وجود داشته باشد.

امینی با بیان اینکه در همه جای دنیا وظیفه دولت حمایت از جریان‌های فرهنگی است، عنوان داشت: حمایت دولت از جشنواره‌های فرهنگی به این معنا نیست که منویات دولت درآن جشنواره دخیل شود.

وی افزود: همان طور که دولت از آموزش و پرورش و آموزش عالی با نگاه علم حمایت می‌کند، از جریان‌ها و جشنواره‌های ادبی هم باید با دید هنر و فرهنگ حمایت داشته باشد.

این شاعر با اشاره به جشنواره کتاب سال دفاع مقدس اظهار داشت: موضوع جنگ و دفاع مقدس، تنها مسئله دولت نیست، بلکه مسئله همه مردم ایران است. جدای از خانواده‌هایی که در طول 8 سال دفاع مقدس، شهید دادند، اسیر دادند، فرزندانشان مفقود‌الاثر شدند و یا خانه‌هایشان ویران شد، جنگ تحمیلی در سرنوشت همه مردم ایران تأثیر گذاشت.

امینی با انتقاد از عدم جریان‌سازی در برخی جشنواره‌های ادبی و فرهنگی گفت: آیا هدف از برگزاری یک جشنواره صرفا این است که به عده‌ای از اهل فرهنگ جایزه اهدا شود یا هدف از آن جریان سازی است؟ اگر هدف جریان‌سازی است، پس باید طوری باشد که نه تنها متخصصان، بلکه مردم عادی هم بدانند برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره کتاب سال دفاع مقدس در دوره‌های گذشته چه کسانی بودند.

وی عنوان کرد: در بسیاری از جشنواره‌های خارجی اصلا میزان جوایز اهمیتی ندارد و بردن آن جایزه برای نویسندگان و شعرا افتخار قلمداد می‌شود. باید تمهیدی بیندیشیم که جشنواره کتاب سال دفاع مقدس بیش از این اعتبار پیدا کند و این اعتبار با افزایش سکه‌ها و جوایز جشنواره بالا نمی‌رود.