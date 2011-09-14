برداشت غیرقانونی شن و ماسه زادآوری ماهیان را مختل می کند

امیر عبدوس درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه براین برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ‌ها مشکلاتی برای مردم منطقه ایجاد خواهد کرد.

وی اظهارداشت: برداشت غیرقانونی و غیرفنی شن و ماسه از رودخانه دارای تبعات منفی زیادی برای مهندسی رودخانه‌ ها و طرح‌ های کنترل سیل است و این مسئله تاثیرات مخربی بر محیط زیست، پوشش گیاهی و توپوگرافی منطقه می‌ گذارد.

مدیرکل محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه آلودگی رودخانه ها و نیز برداشت غیرقانونی شن وماسه همچنان در استان وجود دارد، بر لزوم تسریع ایجاد سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب در استان تاکید کرد.

وی افزود: برای رفع مشکل آلودگی رودخانه های گیلان بدون ایجاد سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب در عمل نمی توان کاری کرد.

عبدوس ادامه با اعلام اینکه ماموران حفاظت محیط زیست گیلان به طور دایمی درحال پایش مشکل برداشت غیرمجازشن، ماسه و برخورد با متخلفان هستند، یادآورشد: با توجه به تعداد زیاد رودخانه های که در استان می توان شن وماسه برداشت کرد، برخورد با این پدیده به راحتی امکان پذیر نیست.