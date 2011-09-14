توسعه علمی سلامت بدون استفاده از "خرد جمعی" دانشگاهیان ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در این پیام ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرده است: "امروز خوشبختانه علوم پزشکی کشور از جایگاه ممتازی برخوردار است. برای ما باعث افتخار است که سال تحصیلی را با حضور بیش از 100 هزار نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی و بیش از 12 هزار نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی، آغاز می کنیم."

وزیر بهداشت در بخش دیگری از این پیام با اشاره به تربیت دانشجو در بالاترین مدارج علمی و پزشکی و در رشته های تخصصی و فوق تخصصی، یادآور شده است: "این نه تنها ما را از اعزام دانشجو به خارج از کشور بی نیاز کرده است، بلکه دانشجویان فراوانی نیز از خارج از کشور در دانشگاه های ما مشغول به تحصیل شده اند."

دکتر وحیددستجردی در ادامه این پیام اظهار داشته است: "علاوه بر این به منظور ارتقای کیفیت آموزش پزشکی، نسبت به حفظ استقلال دانشگاه ها، برقراری عدالت در آموزش پزشکی، تحول کلان در نظام آموزش پزشکی و توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش و تحقیقات پزشکی توجه شده است و همه این ها، پتانسیل آموزش پزشکی کشور را ارتقا داده است."

در بخش دیگری از این پیام آمده است: "در چشم‌انداز بیست ساله، جمهوری اسلامی ایران کشوری است برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، که در این بین افق آینده دانشگاه های علوم پزشکی و آموزش پزشکی، مسیری است روشن و هموار. "نقشه جامعِ علمیِ سلامت"، در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله ترسیم شده و برنامه های مهمی در این خصوص در نظر گرفته شده است."

وی در این پیام، اولویت دادن به علم و فناوری، پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه، حضور موثر در عرصه بین الملل، تکمیل چرخه نوآوری سلامت، صیانت از منابع، شفافیت و پاسخگویی، تحول نظام آموزش سلامت و تبدیل گفتمان علمی به گفتمان مسلط جامعه را از جهت گیری های کلی وزارت بهداشت برشمرده است.

وزیر بهداشت در این پیام خاطرنشان کرده است: "به طور قطع توسعه علمی سلامت و رسیدن به این جایگاه، بدون استفاده از "خرد جمعی" و مشارکت فرد فرد فرهیختگان دانشگاهی ممکن نیست. از این رو لازم است تلاش های علمی و پژوهشی دانشگاهیان، برای تولید علم و فناوری های پزشکی گسترش یافته و مشارکت در تحقق استفاده کاربردی از آنها در سلامت جامعه، مضاعف شود. بدون تردید در کنار توسعه علم و پژوهش، توجه بیش از پیش به فرهنگ، اخلاق و ارزش‌های معنوی نیز ضروری است."

دکتر وحیددستجردی در این پیام خطاب به دانشجویان اظهار داشت: "از دانشجویان انتظار دارم همچون گذشته در کنار تحصیل علم، با روحیه ای شاداب و پر نشاط، تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را پیگیری کرده و با روشن‌بینی و روشنگری خود، پیشتاز دفاع از کیان و منافع ملی کشور عزیزمان باشند.