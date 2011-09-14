مهدی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که خانه‌های سلامت در آمادگی کامل برای پیشگیری از بیماریهای فصلی به سر می برند، گفت: دوره های پیشگیری از وبا و بیماریهای فصلی در سطح خانه‌های سلامت و کانونهای اجتماعی محلات آموزش داده می شود.

وی ادامه داد: نزدیک به 60 هزار بروشور و اقلام آموزشی در سطح مناطق و بین شهروندان در مکانهای عمومی توزیع شده است.

امیری با اشاره به همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای پیشگیری از وبا گفت: کارگاه های آموزشی با موضوع روشهای پیشگیری از وبا برگزار می شود. همچنین اساتید تخصصی در سطح خانه‌های سلامت، سرای محلات و دانشگاه آماده پاسخگویی به مشکلات شهروندان هستند.

معاون اداره کل سلامت شهرداری تهران بااشاره به این که از هفته گذشته این اقدامات آغازشده است گفت: این اقلام آموزشی در میادین میوه و تره بار توزیع می شود. همچنین بروشورهای آموزشی که توسط این سازمان تهیه شده نیز توسط خانه‌های سلامت در اختیار شهروندان قرار می گیرد.



