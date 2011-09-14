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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آماده‌باش پایتخت درمواجهه با وبا/ آموزش پیشگیری در خانه‌های سلامت

آماده‌باش پایتخت درمواجهه با وبا/ آموزش پیشگیری در خانه‌های سلامت

معاون اداره کل سلامت شهرداری تهران از آماده‌باش خانه های سلامت برای پیشگیری از وبا در پایتخت خبر داد.

مهدی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که خانه‌های سلامت در آمادگی کامل برای پیشگیری از بیماریهای فصلی به سر می برند، گفت: دوره های پیشگیری از وبا و بیماریهای فصلی در سطح خانه‌های سلامت و کانونهای اجتماعی محلات آموزش داده می شود.

وی ادامه داد: نزدیک به 60 هزار بروشور و اقلام آموزشی در سطح مناطق و بین شهروندان در مکانهای عمومی توزیع شده است.

امیری با اشاره به همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای پیشگیری از وبا گفت: کارگاه های آموزشی با موضوع روشهای پیشگیری از وبا برگزار می شود. همچنین اساتید تخصصی در سطح خانه‌های سلامت، سرای محلات و دانشگاه آماده پاسخگویی به مشکلات شهروندان هستند.

معاون اداره کل سلامت شهرداری تهران بااشاره به این که از هفته گذشته این اقدامات آغازشده است گفت: این اقلام آموزشی در میادین میوه و تره بار توزیع می شود. همچنین بروشورهای آموزشی که توسط این سازمان تهیه شده نیز توسط خانه‌های سلامت در اختیار شهروندان قرار می گیرد.


 

کد مطلب 1407584

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