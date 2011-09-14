عملکرد دولت در مدیریت منابع آبی قابل قبول نیست

بهمن محمدی در گفتگو با خبرنگارمهر در پاسخ به این سوال که "دولت در بخش مدیریت منابع آبی در کل کشور و نیز در استان اصفهان که کشاورزان آن به دلیل خشکسالی با وضعیت بدی دست و پنجه نرم می‌کنند، چگونه عمل می‌کند؟"، اظهار داشت: مدیریت منابع آبی به صورت همه جانبه است و باید در ابعاد مختلف بر روی آن توسط دولت و بخش خصوصی و نیز کشاورزان اقدامی اصولی به کار گرفته شود.

وی افزود: البته متوسط بارندگی سالانه کشور ما یک سوم متوسط بارندگی جهان است و در زمانهای خشکسالی این رقم به یک چهارم می‌رسد بنابراین با این اوصاف باید در وضعیت مدیریت مصرف منابع آبی تجدید نظر شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عقیده من در مجموع دولت به صورت قابل قبولی کار را در مدیریت منابع آبی پیش نبرده است زیرا دولت نقش تسریع کننده در برنامه‌های مدیریتی دارد که این اقدام در حوزه منابع آبی رخ نداده است.

وی تاکید کرد: در زمینه مدیریت مصرف باید تلاش شود برنامه‌های بهتری به کار گرفته و مدیریت دقیق‌تری اعمال شود.

محمدی همچنین در ارتباط با عملکرد دولت در بخش کشاورزی در یک سال اخیر گفت: دولت بر اساس قوانین فرا دستی نظیر برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله اهداف و کارهای خود را پیش می‌برد اما در بخش کشاورزی طی یک سال گذشته با وجود اینکه برنامه‌های خوبی بوده توفیقات چندانی نداشته است.

وی یادآور شد: البته در زمینه یکپارچه سازی انهار و پوشش آب و خاک، خرید محصولات کشاورزی به صورت تضمینی، جلوگیری از صادرات بی رویه هنگام برداشت محصول، افزایش اعتبارات بیمه محصولات اتفاقات خوبی در بخش کشاورزی رخ داده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمینه توسعه آبیاری مدرن، نمایندگان مجلس در بودجه 90 تصویب کردند که 85 درصد از هزینه‌های حاصل از این‌گونه آبیاری را دولت بپردازد و مابقی را در قالب تسهیلات به کشاورزان ارائه کند اما کمتر از آن استفاده می‌شود، تصریح کرد: در بخش آبیاری مدرن در شهر اصفهان و اطراف آن حداقل استفاده از این روش بیش از سه درصد است در حالیکه در شهری همانند فریدن میزان استفاده از آبیاری مدرن تا 40 درصد می‌رسد.

وی اضافه کرد: شهر اصفهان در حالی از آبیاری مدرن کمتر استفاده می‌کند که چهار هزار هکتار فضای سبز دارد و همواره از کم آبی گلایه‌مند است.

محمدی در ارتباط با نقاط ضعف اقدامات دولت در بخش کشاورزی گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسته‌های حمایتی که باید به کشاورزان داده می‌شد و آنها را فشارهای حاصل از اجرای طرح مصون نگه می‌داشت، داده نشد و 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای تولیدی اختصاص پیدا میکرد، داده نشد.