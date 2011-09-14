39 میلیارد ریال به بحث مشاغل خانگی سنقروکلیایی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان سنقروکلیایی در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: در سال‌جاری با تلاش مسئولان شهرستان 70 هزارتن گندم از کشاورزان خریداری و مبلغ 210 میلیارد ریال وجه به کشاورزان از طریق بانک عامل پرداخت شده است.

غلامرضا حیدری به بحث اشتغال جوانان شهرستان سنقر اشاره کرد و افزود: بیش از 39 میلیارد ریال به بحث مشاغل خانگی در این شهرستان اختصاص یافته و سهم ایجاد اشتغال شهرستان در سال جاری سه هزار و 845 نفر تعهد شده که تاکنون 33 درصد آن محقق شده و تا پیش از پایان سال همه ظرفیتهای درنظر گرفته شده ایجاد خواهد شد.

وی افزود: برای نخستین بار در ارزیابی‌های صورت گرفته فرمانداری و شهرداری این شهرستان جزء شهرستان‌های برتر در ارائه تسهیلات نوروزی به مسافران قرار گرفته‌اند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: امروز موج بیداری اسلامی به تبعیت از انقلاب اسلامی سبب مختل شدن و به هم ریختگی اهداف استکبار جهانی در منطقه شده و مبارزه با ظلم و ستم را به گوش همه ملتهای مظلوم و آزادی‌خواه جهان رسانده است.

هومان بهرامی اظهارداشت: این موج بیداری اسلامی براساس پیش‌بینی مقام معظم رهبری دامن طراحان مقابله با نظام اسلامی را گرفته و بزودی همه آنها را گرفتار خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته دفاع مقدس افزود: ارج گذاری به مقام شامخ شهیدان والامقام و برگزاری برنامه‌های باشکوه در ایام هفته دفاع مقدس و انتقال این فرهنگ به بدنه جامعه و تجلیل و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران باید در دستور کار جدی دستگاه‌ها باشد.

بهرامی با اشاره به خدمات دولت در سالیان اخیر و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از دستاوردهای اجرای این قانون را تشریح و از موفقیت آن پس از گذشت قریب به 9 ماه خبرداد.

در این جلسه از زحمات غلامرضا مرتضوی معاون سابق فرماندار سنقر و کلیایی قدردانی و حجت‌الله امیری به عنوان معاون جدید فرمانداری این شهرستان معرفی شد.