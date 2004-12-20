رسانه هاي برتر معرفي مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي جشنواره عكس ، فيلمنامه و فيلم امام رضا (ع) ستاد برگزاري جشنواره از ميان تمام رسانه هاي جمعي به رسانه فعال كه بيشترين اخبار و گزارشات جشنواره را انعكاس مي دهند ، تنديس ، لوح جشنواره و جوايزي اهدا مي كند واز دو رسانه ديگر نيز تقدير به عمل خواهد آمد.

گفتني است كه افتتاحيه اين جشنواره ساعت 30/18 بعدازظهر روز سوم دي ماه و مراسم اختتاميه ساعت 30/18 بعدازظهر روز پنجم دي ماه سال جاري با حضور مديران و هنرمندان استاني و كشوري در مجتمع فرهنگي و ورزشي الغدير برگزار مي شود.