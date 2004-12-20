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۳۰ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۰۲

در دومين جشنواره فيلم ، فيلمنامه و عكس رضوي :

رسانه هاي برتر معرفي مي شوند

دومين جشنواره سراسري عكس ، فيلمنامه و فيلم امام رضا (ع) در مراسم اختتاميه خود رسانه هاي برتر را معرفي مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي جشنواره عكس ، فيلمنامه و فيلم امام رضا (ع) ستاد برگزاري جشنواره از ميان تمام رسانه هاي جمعي به رسانه فعال كه بيشترين اخبار و گزارشات جشنواره را انعكاس مي دهند ، تنديس ، لوح جشنواره و جوايزي اهدا مي كند واز دو رسانه ديگر نيز تقدير به عمل خواهد آمد.

گفتني است كه افتتاحيه اين جشنواره  ساعت 30/18 بعدازظهر روز سوم دي ماه و مراسم اختتاميه  ساعت 30/18 بعدازظهر روز پنجم دي ماه سال جاري با حضور مديران و هنرمندان استاني و كشوري در مجتمع فرهنگي و ورزشي الغدير برگزار مي شود.

کد مطلب 140759

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