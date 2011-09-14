گنجعلیخان در انتظار حیات مجدد/ سرعت عمل دلیل استفاده از ابزار مکانیکی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی حدود دو ماه قبل میدان تاریخی و مرکز گردشگری شهر کرمان که در مجموعه گنجعلیخان قرار دارد با استفاده از ماشینهای سنگین خاک برداری شد و پس از آن مسئولان میراث فرهنگی از این عمل به عنوان مرمت اصولی و علمی این میدان تاریخی یاد کردند که همچنان این میدان در انتظار ساماندهی است و این درحالی است که حجم گسترده مسافران تابستانی هم اکنون در شهر کرمان حضور دارند اما این میدان مملو از خاک است.

نوع مرمت این میدان و زمان انتخاب شده برای انجام این عملیات سوالهایی را در ذهن گردشگران و بازاریان ایجاد کرده است اما مسئولان میراث فرهنگی از آغاز کفپوش این میدان تاریخی خبر می دهند.

همچنین خبرها از قطع درختان موجود در این میدان طی روزهای آتی برای افزایش دید گردشگران در میدان حکایت دارد که دلیل آن نیز

تعدادی سنگ فرش در محوطه میدان وجود دارد

بررسی خبرنگار مهر در خصوص آغاز کفپوش میدان نشان داد که تعدادی سنگ کف پوش در یکی از قسمتهای میدان به صورت پراکنده ریخته شده است و امیدها را در راستای کفپوش فوری این بنای تاریخی زنده می کند.

نکته دیگر در خصوص این میدان فعالیت چشمگیر یگان حفاظت میراث فرهنگی در این میدان است.

سردر کاروانسرا وضعیت نامناسبی دارد

آنچه در میدان گنجعلیخان کرمان به شدت خودنمایی می کند سردر کاروانسرای مشرف بر میدان گنجعلیخان است که در وضعیت بسیار نا مناسبی قرار دارد و به نظر می رسد مسئولان مرمت این محوطه باید هر چه زودتر فکری به حال وضعیت نا مناسب این سر در و کاروانسرا نیز باید بکنند و بعد برای تعویض کف پوش اقدام کنند.

برداشت سه هزار متر مکعب خاک از میدان تاریخی

مدیر واحد حفظ و احیا میراث فرهنگی کرمان در توضیحی در خصوص وضعیت مرمت میدان گنجلیخان کرمان اظهار داشت: فاز نخست پروژه مرمت و بهسازی میدان گنجعلیخان با خاک‏برداری بیش از سه هزار متر از کف میدان به انجام رسید.

حمید روحی گفت: نخستین عملیات کف‏سازی این میدان در سال‏های پیش از انقلاب و به شکلی ناصحیح صورت گرفته و طی آن به منظور کاهش هزینه‏‏ اجرایی از قلوه سنگ‏های رودخانه‏ای استفاده شده بود.

روحی بیان داشت: زیرسازی نامناسب، بهره گیری از خاک‏های دستی در کنار آبیاری مداوم باغچه‏ها و بالا آمدن آب‏های زیرسطحی باعث برآمدگی و یا نشست کف میدان گنجعلیخان در سال‏های اخیر شده بود.

پنج ماه مطالعه برای خاک برداری از میدان گنجعلیخان

وی ادامه داد: در پی اعلام نارضایتی بازاریان و گردشگران از وضعیت موجود، کار مطالعات تاریخی و جامع میدان در طی پنج ماه انجام و عملیات برچیدن کف مجموعه از نیمه تابستان سال جاری آغاز شده است.

برداشت 50 سانتیمتری خاک از میدان تاریخی

این مسئول اجرای اساسی و اصولی عملیات کف‏برداری را از اولویت‏های طرح برشمرد و گفت: به همین منظور با برچیدن بیش از 50 سانتیمتر از خاک‏های کف میدان، بیش از سه هزار متر خاک‏برداری انجام و با خاک‏ریزی مجدد و شفته آهکی خشک، کف میدان گنجعلیخان تسطیح و برای سنگ فرش شدن آماده شد.

سنگ فرش چالش اصلی میدان است

وی اصلی‏ترین چالش کف‏سازی میدان را انتخاب سنگ فرش مناسب با توجه به معماری و تاریخ مجموعه گنجعلیخان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه طی برگزاری جلسات متعدد و بهره‏گیری از نظرات کارشناسان، در نهایت سنگ مرمریت تیشه‏ای و به شکل چیدمان و الگوی کف سازی مساجد و تکایای قدیم انتخاب شد.

درختان بلند میدان برای عکسبرداری گردشگران برچیده می شوند

این مسئول در ادامه طراحی مبلمان و فضای سبز میدان گنجعلیخان را زیبنده این مجموعه تاریخی ندانست و اظهار داشت: از آنجا که درختان بلند مانع دید و عکسبرداری از سر در کاروانسرا، بازار مسگری و بادگیر ابراهیم خان برای گردشگران می شود در طراحی جدید درخت هایی که منظر میدان را تحت تاثیر قرار داده اند، برچیده و به جای آن یک سری گیاهان قابل آرایش که منظر دیدشان از منظر دید انسان بالاتر نمی رود، استفاده می شود.

وی زمان آغاز کف سازی میدان را نیمه دوم شهریور ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: از زمان پایان عملیات تسطیح تاکنون وقت زیادی صرف رفع مشکلات انتقال خطوط آب و برق و مخابرات از کف میدان شد که خوشبختانه با همکاری نهادهای مرتبط نیاز مجموعه گنجعلیخان و بازار برای سالیان متمادی پیش بینی شد.

استفاده ابزار مکانیکی برای افزایش سرعت عملیات بود

روحی با بیان اینکه در هنگام اجرای عملیات خاک برداری از میدان گنجعلیخان آسیبی به این مجموعه و بازار وارد نشده است افزود: به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در کسب و کار کسبه و رفت و آمد شهروندان، این عملیات در ایام تعطیل و یا ساعات پایانی روز و در طول شب صورت گرفت.

وی هدف از استفاده از ابزارهای مکانیکی در هنگام کف برداری میدان را بالا بردن سرعت عمل در اجرای کار عنوان کرد و افزود: با توجه به وسعت میدان گنجعلیخان و فرصت محدود، امکان بهره گیری از روش های سنتی و دستی و با استفاده از کارگر و ابزار بیل و کلنگ مقدور نبود.

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عکس از حمید صادقی



