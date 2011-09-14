روابط عمومی دانشگاه تبریز رتبه برتر وزارت علوم را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جشنواره تجلیل از روابط عمومی­ های دانشگاه­ها، مراکز پژوهشی، فناوری و سازمان­های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 10 محور و با شرکت 108 دانشگاه و مرکز پژوهشی و فناوری برگزار شد.



در این دوره بیش از سه هزار و 700 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که نسبت به دوره قبل رشدی بیش از 35 درصد داشت.

در سومین دوره این جشنواره دانشگا­ه­ها، مراکز پژوهشی و سازمان­های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دو گروه الف: شامل دانشگاه­های تهران و مراکز استان­ها و گروه ب: دانشگاه­های کوچک و در حال توسعه تقسیم شده بودند.

بر این اساس ذوالفقار همتی، مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز نیز در این جشنواره موفق شد با کسب رتبه برتر لوح تقدیر دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت کند.

بازتاب فعالیت‌ها و شناخت دیدگاه‌ها و نظرات مخاطبان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری از مهم‌ ترین وظایف روابط عمومی ها در سطح کلان است به این معنا، فعالیت‌های صحیح و سنجیده روابط عمومی می‌تواند نقش بسیار ارزشمندی در پویایی و رشد این مرکز داشته باشد.



گفتنی است، برگزاری سومین جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاهها، مراکز پژوهشی، فناوری و سازمان‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرصت ارزشمند و مغتنمی برای بیان ارزشها، حساسیت‌ها و منزلت و تاثیرگذاری روابط عمومی‌ها یاد شده و آمده است در حقیقت برگزاری مستمر این جشنواره بستری است تا توسعه و پیشرفت در حوزه علم و فناوری به شکل مطلوبی نمایان شود.