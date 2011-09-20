علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اولین بار هست که تیم دوچرخه سواری کشورمان در بخش جاده با ترکیب کاملی در تمامی رده های سنی جوانان، امید و بزرگسال مردان راهی مسابقات قهرمانی جهان شده است.

وی افزود: پیش از این سابقه ایران به حضور تنها یک یا دو رکابزن جوان یا بزرگسال و آن هم برای کسب تجربه در این میدان بزرگ ختم می شد اما این بار بهترین ورزشکارانمان را راهی مسابقات کرده ایم و امیدواریم که حتی بتوانند بهترین نتیجه راکسب کرده و با رقبای خود رقابت کنند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در خصوص اینکه چرا رکابزنان زن را در این تجربه جهانی شرکت نداده اید، گفت: بانوان رکابزن ما هنوز در سطح آسیا هستند و باید فعلا در این میدان حضور داشته باشند. مسیر و شرایط مسابقات قهرمانی جهان سخت است و آنها تنها با دو سه تجربه اعزام برون مرزی نمی توانند با قهرمانان به نام جهان روبرو شوند.

وی ادامه داد: مسیر مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جهان در دانمارک خیلی تکنیکی است به همین خاطر کادر فنی تیم ملی تلاش کردند بهترین تمرین ها را با طراحی بهترین مسیر ها برای رکابزنان کشورمان پیش بینی کنند تا آنها بتوانند در این میدان سخت راحت تر مسابقه دهند.

وی در مورد حضورش در اجلاس جهانی دوچرخه سواری هم گفت: قرار است همراه با مسئول کمیته بین الملل فدراسیون در اجلاس فدراسیون جهانی دوچرخه سواری شرکت کنم. هم کشورها موظف هستند گزارشی از برنامه های خود در این اجلاس ارائه دهند. در کنار آن نشست اعضاء کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا هم برگزار می‌شود که قرار است آخرین تصمیم گیری ها در مورد نحوه و قوانین برگزاری اولین دوره جام باشگاه های آسیا در تهران مورد بررسی قرار گیرد.

اجلاس اتحادیه جهانی دوچرخه سواری هم در روز پنجشنبه هفته جاری در حاشیه برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان در دانمارک برگزار خواهد شد. علی زنگی آبادی به همراه امیر واعظ آشتیانی، اصغر خالقی و مسئول کمیته بین المللی فدراسیون دوچرخه سواری و سه ملی پوش رده سنی بزرگسال کشورمان بامداد چهارشنبه 30 شهریورماه راهی "کوپنهاگ" می شوند.

هفتاد و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده جهان در سه رده سنی مردان و زنان از 28 شهریور ماه تا سوم مهرماه در "کوپنهاگ" دانمارک برگزار می شود.