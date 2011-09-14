به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا در چهار گروه چهار تیمی آغاز میشود. در پایان مرحله مقدماتی بر خلاف ادوار گذشته که دو تیم برتر هر گروه به مرحله دوم صعود میکردند، از هر گروه سه تیم وارد مرحله دوم میشوند. این تغییری است که فیبا با الگوبرداری از مسابقات جهانی در شیوه برگزاری مسابقات امسال اعمال کرده است. الگوبرداری از مسابقات جهانی از مرحله دوم به بعد رقابتهای قهرمانی آسیا هم اعمال میشود.
بر این اساس در مرحله دوم سه تیم برتر گروههای A و B در گروه E و سه تیم برتر دو گروه دیگر در قالب گروه F دیدارهای خود را به صورت دورهای دنبال میکنند. البته نتایج به دست آمده در مرحله مقدماتی برای این مرحله لحاظ خواهد شد.
پس از پایان مرحله دوم چهار تیم برتر هر گروه وارد مرحله حذفی میشوند. در این مرحله تیمهای اول، دوم، سوم و چهارم گروه E به ترتیب با تیم چهارم، سوم، دوم و اول گروه مقابل بازی میکنند. تیمهای برنده این دیدارها وارد مرحله نیمه نهایی میشوند و پس از آن دیدارهای ردهبندی و فینال طبق روال همیشه برگزار خواهد شد.
بیست و ششمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی مردان آسیا از 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار میشود. تیم نخست این رقابتها به طور مستقیم به بازیهای المپیک 2012 لندن صعود میکند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.
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