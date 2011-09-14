به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا در چهار گروه چهار تیمی آغاز می‏شود. در پایان مرحله مقدماتی بر خلاف ادوار گذشته که دو تیم برتر هر گروه به مرحله دوم صعود می‎کردند، از هر گروه سه تیم وارد مرحله دوم می‎‌شوند. این تغییری است که فیبا با الگوبرداری از مسابقات جهانی در شیوه برگزاری مسابقات امسال اعمال کرده است. الگوبرداری از مسابقات جهانی از مرحله دوم به بعد رقابت‎های قهرمانی آسیا هم اعمال می‏شود.

بر این اساس در مرحله دوم سه تیم برتر گروه‎های A و B در گروه E و سه تیم برتر دو گروه دیگر در قالب گروه F دیدارهای خود را به صورت دوره‎ای دنبال می‎کنند. البته نتایج به دست آمده در مرحله مقدماتی برای این مرحله لحاظ خواهد شد.

پس از پایان مرحله دوم چهار تیم برتر هر گروه وارد مرحله حذفی می‎شوند. در این مرحله تیم‏های اول، دوم، سوم و چهارم گروه E به ترتیب با تیم چهارم، سوم، دوم و اول گروه مقابل بازی می‎کنند. تیم‎های برنده این دیدارها وارد مرحله نیمه نهایی می‎شوند و پس از آن دیدارهای رده‎بندی و فینال طبق روال همیشه برگزار خواهد شد.

بیست و ششمین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا از 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار می‏شود. تیم نخست این رقابت‎ها به طور مستقیم به بازی‏های المپیک 2012 لندن صعود می‏کند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.