كرويي خواستار ارتقا و تحكيم مناسبات سياسي، اقتصادي و پارلماني ايران و سودان شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين ديدار كه محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي هم حضور داشت، ابتدا مهدي كروبي با اشاره به مشتركات ديني، فرهنگي و تاريخي دو كشور، تحكيم و استمرار روابط و مناسبات خارطوم ـ تهران را مورد تأكيد قرار داد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه رهبر، دولت و مجلس در جمهوري اسلامي ايران خواستار گسترش روابط با كليه‌ كشورها بويژه كشورهاي اسلامي هستند، تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي آمادگي دارد تا در زمينه‌ حمايت از روابط سياسي و تجاري دو جانبه و هماهنگي در مجامع بين‌المللي به ويژه اجلاس بين‌المجالس كشورهاي اسلامي با مجلس تلاش بيشتري به عمل آورد.

كروبي همچنين از روند استقرار صلح و ثبات در سودان ابراز خرسندي كرد و اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران‌، مواضع دولت سودان در روند مذاكرات صلح بر مبناي حفظ تماميت ارضي و دستاوردهاي اسلامي و سنتي را خرمندانه ارزيابي مي‌ كند.

دراين ديدار وزير انرژي و معادن سودان نيز با ابراز خرسندي از روند رو به رشد روابط، جمهوري اسلامي ايران را كشوري مهم در منطقه و جهان اسلام توصيف كرد و پيشرفت در همكاريهاي سياسي، اقتصادي و پارلماني به ويژه در سرمايه‌گذاري مشترك را حايز اهميت خواند.

وي ديدگاه ‌هاي سياسي دو كشور در قبال مسايل بين‌الملل خصوصا تحولات عراق را همسو دانست و بر لزوم همكاري و همفكري جهان اسلام براي تثبيت اوضاع در منطقه تأكيد كرد.عوض احمد الجاز در پايان سخنانش با اشاره به برگزاري موفقيت ‌آميز هفتمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور، ابراز اميدواري كرد كه جمهوري اسلامي ايران با حضور گسترده ‌تر در طرحها و برنامه‌هاي اقتصادي و صنعتي سودان، به بزرگترين سرمايه ‌گذار و شريك تجاري سودان تبد يل شود.