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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

6 هزار خانواده کمیته امداد در اسفراین توسط نیکوکاران حمایت مالی شدند

6 هزار خانواده کمیته امداد در اسفراین توسط نیکوکاران حمایت مالی شدند

اسفراین - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اسفراین از کمکهای مالی و معیشتی نیکوکاران به 6 هزار خانواده این نهاد در ایام ماه رمضان خبر داد.

هاشم بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این خیرین در ماه مبارک رمضان به شش هزار خانواده شامل 14 هزار و 550 نفر به صورت گسترانده شدن سفره افطاری، توزیع غذای گرم و توزیع سبد غذایی اطعام دادند.
 
وی با اعلام اینکه 336 میلیون و 165 هزار ریال برای اطعام آنها هزینه شده است تصریح کرد: در روز عید فطر امسال نیز مردم این شهرستان مبلغی بالغ بر166 میلیون و 221 هزار ریال فطریه و کفاره به کمیته امداد برای صرف امورات محرومین پرداخت کردند.

بهشتی افزود: در این ایام مبارک همچنین 443 حامی جذب شد که اکنون این حامیان 250 یتیم کمیته امداد اسفراین را مورد حمایت های معنوی و مالی خود قرار دادند.

وی ادامه داد: حامیان نیکوکار پس از حمایت ایتام مبلغی بالغ بر 389 میلیون و 133 هزار ریال بصورت نقدی و کالا به آنان کمک کردند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اسفراین گفت: امید است با ارائه اینگونه خدمات و با حضور گسترده نیکوکاران بتوانیم  تا حدی از مشکلات مددجویان را در زمینه های مختلف رفع کنیم.
 
کد مطلب 1407608

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