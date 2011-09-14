قدرت انقلاب اسلامی امروز جهانی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شمس الله برقراری در مراسم تودیع و معارفه معاون فرمانداری شهرستان سنقر و کلیایی، اظهارداشت: تسخیر لانه جاسوسی رژیم صهیونیستی در مصر به دست انقلابیون در آستانه فرارسیدن 13 آبان مدیون انقلاب اسلامی ایران و شجاعت جوانان این سرزمین است و امروز دنیا اعتراف می‌کند که پیام آزادی‌خواهی، استقلال طلبی و اسلام‌خواهی ملت ایران مرزها را درنوردیدیه و جهانی شده است.

وی افزود: استقلال و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران یکی از نعمت‌های بزرگ الهی بود که نه تنها خودما از این نعمت بهره‌مندشدیم بلکه سایر ملل آزادی‌خواه جهان هم از این نعمت متنعم هستند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنقروکلیایی، ادامه داد: شیرینی و حلاوت حکومت ولایت فقیه بسیار زیاد و قابل شکرگذاری است و شهدای سرافراز ما در دوران انقلاب و دفاع مقدس، شهد شیرین این نعمت الهی را چشیدند و جان خود را برای استقرار و استحکام این نظام فدا کردند.

امام جمعه سنقروکلیایی، افزود: امروز بر همه ما تکلیف است حافظ و نگهدار نظام جمهوری اسلامی ایران باشیم و آن را با جان خود محافظت کرده و به صاحب اصلی‌اش بسپاریم.