تیم فوتسال گیتی پسند وارد تبریز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان صبح امروز با پروازی مستقیم راهی تبریز شد تا امروز آخرین جلسه تمرینی خود را به منظور بازی با گسترش فولاد برگزار کند.

به جز مسعود دانشور، تمامی بازیکنان به تبریز رفته اند تا در نبردی سخت برابر گسترش فولاد به میدان بروند.

علی طاهری مدیرعامل باشگاه گیتی پسند نیز همراه با کاروان گیتی پسند راهی تبریز شده است.

تیم فوتسال گیتی پسند که هم اکنون در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد، برای رسیدن به صدر جدول باید این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارد تا از کورس قهرمانی عقب نماند.

علی صانعی سرمربی تیم ملی فوتسال و ترابیان رئیس کمیته فوتسال نیز قرار است فردا این دیدار حساس را از نزدیک مشاهده کنند.

دیدار دو تیم گیتی پسند اصفهان و گسترش فولاد تبریز راس ساعت 17 در ورزشگاه شهرداری تبریز برگزار می شود.