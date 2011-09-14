به گزارش خبرگزاری مهر دانشگاه کلمبیا را شاید بسیاری از ایرانیان با سخنرانی محمود احمدی در جمع دانشجویان این دانشگاه و حاشیه های آن مراسم در سال 1387 بشناسند ولی خبری که این خاطره را باز تولید کرد ، از سوی یکی از پایگاه های اطلاع رسانی به نقل از نشریه دانشگاه کلمبیا منتشر شد.

در خبری که این پایگاه اطلاع رسانی منتشر کرده بود آمد: محمود احمدی نژاد در هفتمین سفر سالانه خود به آمریکا برای حضور در مجمع عمومی ملل متحد از زمان تصدی پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، امسال احتمالا برای بار دوم در دانشگاه کلمبیا در نیویورک حضور خواهد یافت.

دروغ روزنامه دانشگاه کلمبیا



در ادامه این خبر آمده است: روزنامه دانشگاه کلمبیا با انتشار خبر حضور دوباره احمدی نژاد در یک شام خصوصی و محدود با حضور اعضای شورای روابط خارجی این دانشگاه در 21 سپتامبر سال جاری 30 شهریور نوشت که قرار است 15 دانشجوی این دانشگاه نیز در این مراسم شام حضور یابند تا با رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کنند.

این نشریه با اشاره به حاشیه های مراسمی که با سخنرانی احمدی نژاد در این دانشگاه بوجود آمد افزود: در مراسم 4 سال پیش در دانشگاه کلمبیا ، رئیس این دانشگاه علی رغم دعوت از احمدی نژاد در یک سخنرانی در حضور میهمان مراسم، به وی توهین کرد اما این بار به نوشته روزنامه دانشگاه کلمبیا مسئولان دانشگاه کلمبیا در نظر دارند حضور احمدی نژاد بدون جنجال و حاشیه باشد و وی در جمع کوچک و با حضور تعداد محدودی از افراد از این دانشگاه دیدار کند.

این خبر به پایگاه اطلاع رسانی مذکور منحصر نشد و علاوه بر آن چندین پایگاه اطلاع رسانی پر بازدید نیز اقدام به باز انتشار این خبر کردند و با تیترهای مختلف این خبر در خروجی دیگر پایگاه های اطلاع رسانی قرار گرفت .

نمایندگی ایران در نیویورک تکذیب کرد

از سوی دیگر اما نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، خبر برگزاری ضیافت شام رئیس جمهور با رئیس دانشگاه کلمبیا در حاشیه سفر آتی احمدی نژاد به نیویورک را تکذیب کرد.



روابط عمومی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، در پاسخ به اخبار خلاف واقع و نادرست برگزاری ضیافت شام خصوصی رئیس جمهوری اسلامی ایران با رئیس دانشگاه کلمبیا و تعدادی از دانشجویان این دانشگاه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: هیچ گونه برنامه ویژه ای برای دانشگاه کلمبیا درنظر گرفته نشده و خبر برگزاری جلسه شام رئیس محترم جمهوری با رئیس دانشگاه کلمبیا، چه در محل این دانشگاه و چه محل دیگری کذب محض است.

در این اطلاعیه همچنین تصریح شد: هرساله ریاست محترم جمهوری جلساتی را با گروه هایی از اقشار مختلف مردم آمریکا که علاقه مند به دیدار با ایشان هستند برگزار می کند که دیدار با دانشجویان دانشگاههای مختلف نیز بخشی از آن بوده است و هرساله برگزار می گردد.



البته همانگونه که در اطلاعیه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک آمده احتمال حضور محمود احمدی نژاد در یکی از دانشگاه های امریکایی هست ولی به هر حال دیدار و یا حضور در دانشگاه کلمبیا در لیست برنامه های هفتمین سفر رئیس جمهور به مقر سازمان ملل در نیویورک وجود ندارد.