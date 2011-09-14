به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ساکت صبح چهارشنبه با حضور در باشگاه ذوب آهن اصفهان ضمن تبریک به خسرو ابراهیمی مدیر عامل جدید این باشگاه، برای وی در راستای رشد و پیشرفت ورزش ذوب آهن و تکرار افتخارات این باشگاه صاحب نام کشورمان آرزوی موفقیت کرد.

وی با ابراز امیدواری به استمرار موفقیتهای باشگاه ذوب آهن با حضور خسرو ابراهیمی، وی را مدیری توانمند، نقلابی و ولایی بر شمرد و برای دو باشگاه ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان در رقابتهای لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا آرزوی موفقیت کرد.

همچنین در این نشست در مورد مسائل مختلف میان مدیران دو باشگاه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

پیگیری حقوق مالی باشگاه ها (حق پخش تلویزیونی، فروش بلیط، کپی رایت و ...)از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بود.

روشهای توسعه ورزش همگانی از دیگر موضوعات مهم این دیدار بود که با توجه به اهمیت ویژه آن در جامعه از سوی مدیران دو باشگاه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست بحث وجود رشته های موازی در باشگاه های اصفهانی مطرح شد و بر فعالیت رشته های مشابه در باشگاه ها با هماهنگیهای لازم و توجه به ظرفیتهای استان تاکید شد.

پیشنهاد برگزاری جلسات منظم ادواری میان مدیران باشگاه های حرفه ای استان اصفهان به جهت هم اندیشی و پیشبرد اهداف اصلی باشگاه ها مطرح شد و مورد استقبال مسئولان دو باشگاه قرار گرفت.