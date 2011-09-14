بهشت گمشده همدان قربانی بی توجهی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، سراب گیان و بهشت کوچک ایران در جوار تپه های باستانی گیان در اطراف شهر تاریخی نهاوند واقع شده و تصویری از طراوت، سبزی، شادابی و شور و نشاط طبیعت زنده است که آب، آبشار، چشمه، درختان سر به فلک کشیده و دامنه کوه سربلند، آنها را پدید آورده است.

نهاوند دارای چشمه ها و سراب های متعدد است و جنگل گیان با 425 هکتار وسعت یکی از زیباترین آنهاست، 200 هکتار از این جنگل پوشش درختی است که رودخانه ای پرآب و زلال جاری در آن، زمین های کشاورزی پنج روستا را سیراب می کند.

اما آنچه ذکر آن در این گزارش مد نظر قرار دارد اینکه برخی مشکلات این منطقه جذاب توریستی، در خفای زیبائیهای آن نادیده گرفته شده که جای تامل دارد.

گیان نهاوند در بین گردشگران ناشناخته مانده است

شماری از مسافرانی که این مکان را برای گذران ساعاتی از روز انتخاب کرده اند، این جاذبه طبیعی را که به عنوان یکی از مکانهای گردشگری نه تنها شهرستان نهاوند بلکه استان همدان مطرح است، گمنام دانستند.

محمد نوری با بیان اینکه چنانکه باید نسبت به معرفی سراب گیان به عموم مردم حتی در سطح استان همدان اقدامی نشده، گفت: مجموع سراب های این منطقه به ویژه "گیان" هنوز گمنام و ناشناخته اند.

نوری با بیان اینکه راه ناهموار، دسترسی آسان به این مکان را از مسافران علاقه مند سلب کرده است، گفت: وجود یک راه دسترسی مناسب از حداقل امکاناتی است که باید یک منطقه توریستی ایجاد شود.

منطقه توریستی گیان منطقه فاقد سرویس بهداشتی مناسب است

یکی دیگر از گردشگران این منطقه نیز با بیان اینکه امکانات بهداشتی سراب گیان در حداقل ممکن است، گفت: این منطقه فاقد سرویس بهداشتی مناسب است.

مونس احدی اظهار داشت: متاسفانه مردم نیز با عدم رعایت بهداشت محیط از جمله ریختن زباله و آشغال داخل و کنار رودخانه و پای درختان و فضای سبز اطراف، این مسئله را تشدید می کنند.

مسافر دیگری نیز عدم وجود امکانات روشنایی کافی را از مشکلات عنوان کرد و گفت: این امر باعث می شود تا با غروب آفتاب و کاستن از روشنایی روز، استفاده از این مکان زیبا برای گردشگران و مسافران غیرممکن و سخت شود.

ترانه قاسمی افزود: تعبیه امکانات جانبی در کنار نقاط طبیعی توریستی، باعث جذابیت بیشتر مکان شده و رغبت مسافران را افزایش می دهد.

سراب گیان از دارابودن کمترین امکانات محروم است

وی اظهار داشت: متاسفانه سراب گیان فاقد کمترین حد این امکانات است و این درحالیست که رفع مشکلات و معضلات موجود در آن در راستای توسعه گردشگری است.

در همین راستا شهردار شهر گیان نهاوند گفت: تعمیر و بازسازی سراب گیان نهاوند به منظور جذب بیشتر گردشگران به این شهرستان از اولویتهای شهرداری است.

هوشنگ کیانی افزود: تا سال گذشته اداره منابع طبیعی تنها متولی این سراب بود که با هماهنگی های لازم شهرداری نیز توانست مسئولیت برخی کارها را در این سراب به عهده بگیرد.

وی مهمترین مشکلی این مجموعه را مشکل بهداشتی این فضا دانست و گفت: با صرف اعتباری از بودجه شهرداری، سرویس بهداشتی مجهزی ساخته شده و آماده استفاده است که به علت همزمانی با ساخت طرح های سازمان گردشگری هنوز تحویل داده نشده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 60 سطل زباله توسط شهرداری تهیه و دراین مکان نصب شد که به علت بی توجهی و عدم نظارت تخریب یا گم شده است و هم اکنون جمع آوری زباله ها برای شهرداری از این منطقه به مشکل بزرگی تبدیل شده است.

به اعتقاد برخی مسئولان این فضا به عنوان یک منطقه جنگلی باید دست نخورده بماند

وی با بیان اینکه دیدگاه های مختلفی در رابطه با ساخت مراکز تفریحی و رفاهی در این فضا وجود دارد، عنوان کرد: به اعتقاد برخی مسئولان این فضا به عنوان یک منطقه جنگلی باید دست نخورده بماند در صورتی که اگر مراکز تفریحی و رفاهی در این مکان ساخته نشود روز به روز با بهره برداری بیشتر از این فضا به ویرانه ای تبدیل خواهد شد.

وی بیان کرد: این مکان نیاز به رعایت آداب استفاده از محیط زیست، احترام به بیت المال و نعمت های خداوندی و هماهنگی و نظارت بیشتر مسئولان برای حل مشکلات دارد.

کیانی ابراز امیدوراری کرد با توجه بیشتر مسئولان و نهادینه شدن فرهنگ استفاده صحیح در میان شهروندان این جاذبه طبیعی و خدادادی را به عنوان میراثی گرانبها برای آیندگان حفظ شود.

فرماندار شهرستان نهاوند نیز از آغاز ساماندهی وضعیت گردشگری سراب گیان خبر داد.

اجرای طرح گردشگری سراب گیان آغاز شده است

اسماعیل زارعی کوشا افزود: طرح گردشگری سراب گیان که از لحاظ خدمات دهی، ‌ساماندهی و چشم انداز بی نظیر است از چند ماه پیش آغاز شده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح در فاز اول افزون بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

زارعی کوشا اضافه کرد: از این میزان اعتبار یک میلیارد تومان از محل تسهیلات ملی و 200 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح تا قبل از دی ماه سالجاری به پایان می رسد، گفت: در اجرای این طرح پیمانکاران و مشاوران سازمان میراث فرهنگی مشارکت داشته اند.

دریافت ورودی به منطقه گیان در روزهای خاصی از سال رخ می دهد

زارعی کوشا همچنین درباره مبلغ ورودی به سراب گیان اظهار کرد: دریافت ورودی تنها به روزهای خاصی از سال اختصاص دارد و در سایر روزها ورودی دریافت نمی‌شود.

معاون گردشگری استان همدان نیز گفت: 10 میلیارد ریال اعتبار در سالجاری به تعمیر و بازسازی سراب گیان نهاوند اختصاص یافت.

علیرضا قاسمی افزود: تاکنون برنامه ریزی های لازم برای بازسازی 10هزار مترمربع از این فضا انجام و تاکنون 10 میلیارد ریال اعتبار برای این امر مصوب شده است و فاز اول این تعمیرات تا چهار ماه آینده آماده می شود.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی های خوبی از سال گذشته برای تعمیر و بازسازی این سراب انجام شده است و هم اکنون نیز برخی کارهای عمرانی در این مکان در حال انجام است.

اعتبار اختصاص یافته به گیان در سالهای قبل خرد و اندک بود

وی ادامه داد: در سال های گذشته اعتباری که به این سراب تعلق می گرفت اعتباری خرد و ناچیز بود که با تلاش سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان این اعتبار در سالجاری به میزان زیادی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این اعتبار صرف آماده سازی، محوطه سازی و ساخت اماکن خدماتی و رفاهی در این سراب خواهد شد.

وی گفت: قسمتی از کارهای اجرایی و نظارتی این سراب نیز به عهده شهرداری و منابع طبیعی است و با توجه به اینکه یکی از جاذبه های گردشگری استان است قسمتی نیز بر عهده این سازمان است.

با این تفاسیر پرواضح است که برای رسیدن به اهداف توسعه گردشگری به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه همه جانبه استان همدان باید زمینه و شرایط لازم جهت جذب مسافران و گردشگران داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم شود و این در حالی است که بسیاری از جاذبه های تاریخی و طبیعی استان به ویژه در شهرستانها همانند سراب گیان از کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی بی بهره اند.

به نظر می رسد تسریع در کار تدوین و اجرای طرح های جامع ساماندهی این گونه مناطق بسیار ضروری است که این امر نیز مستلزم تخصیص اعتبارات مورد نیاز از سویی و هماهنگی و همکاری همه سازمانها و ارگانهای ذیربط در قالب برنامه ریزیها و سیاست گذاری های صحیح و زودبازده است.

بنابراین در خصوص سراب گیان به لحاظ موقعیت ویژه آن و برخورداری از دو امتیاز جاذبه تاریخی و جاذبه طبیعی، تسریع در کار اجرای طرح ساماندهی باید مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد تا با رفع مشکلات و معضلات موجود "گیان" آنچنان که شایسته است آغوش به روی گردشگران بگشاید.