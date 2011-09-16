به گزارش خبرگزاری مهر، لکه خورشیدی 1283 که متخصصان آن را به یاد آبفشان مشهور پارک ملی "یلواستون" آمریکا که همیشه جریان دارد، "باوفای قدیمی" نیز می نامند، پیش از اینکه برای همیشه پراکنده شده و ناپدید شود فورانهای بزرگ دیگری نیز خواهد داشت.

به گفته "الکس یانگ" فیزیکدان خورشیدی مرکز فضایی گودارد ناسا این لکه قدیمی و وفادار هنوز پیچیدگی هایی دارد و از این رو هنوز انتظار می رود فورانهایی از آن به وجود بیاید.

یک لکه فعال خورشیدی

لکه های خورشیدی توده هایی تاریک بر روی سطح خورشید هستند که به واسطه فعالیتهای شدید مغناطیسی خورشیدی به وجود می آیند. برخی از آنها تنها چند ساعت عمر می کنند، تعدادی برای چند روز، چند هفته و یا چند ماه بر روی سطح خورشید حضور دارند.

توفانهای قدرتمند خورشیدی معمولا از این لکه های خورشیدی به وجود می آیند، این توفانها شامل شعله های خورشیدی و پدیده ای به نام فوران کرونالی یا CME ها است، ابرهای عظیمی از پلاسمای خورشیدی که با سرعتی برابر پنج میلیون کیلومتر بر ساعت در فضا پرتاب می شوند.

از تاریخ پنجم تا هشتم سپتامبر، لکه خورشیدی 1283 چهار شعله خورشیدی عظیم و سه فوران کرونالی به وجود آورده است. از این میان دو شعله به دسته شعله های X و دو شعله به دسته شعله های M اختصاص داشتند، شعله های خورشیدی بر اساس شدت و قدرتی که دارند به سه دسته X بسیار قوی، M متوسط و C ضعیف تقسیم می شوند.

با وجود اینکه شکل گرفتن این شعله های شدید در این لکه خورشیدی باعث شده بود محققان عمر لکه 1283 را رو به پایان تصور کنند، اما یانگ می گوید این لکه خورشیدی به زودی باز هم فوران خواهد کرد. وی معتقد است 1283 دست کم یک شعله از دسته M و یک شعله از دسته X را به فضا پرتاب خواهد کرد. یانگ می گوید اینکه یک لکه خورشیدی در مدت زمانی کوتاه و با سرعتی بالا شعله های خورشیدی متعدد و قدرتمندی را به وجود بیاورد پدیده ای غیر عادی نیست، زمانی که یک شعله بزرگ خورشیدی دیده می شود، احتمال دیدن شعله بزرگ دیگری نیز وجود دارد.

طبیعت توفانهای خورشیدی

شعله های خورشیدی که مستقیما زمین را هدف بگیرند می توانند ارتباطات رادیویی زمین را به صورت موقت دچار اختلال کنند. فورانهای کرونالی خطرناکتر از شعله های خورشیدی هستند و می توانند با ایجاد توفانهای الکترومغناطیسی سیگنالهای GPS، ارتباطات رادیویی و شبکه های برق را تخریب کنند.

از این رو دانشمندان در تلاشند تا درک بهتری از توفانهای خورشیدی به دست آورند تا اینکه روزی توانایی پیش بینی این توفانها را با دقتی بسیار بالا و با فاصله زمانی زیاد به دست آورند، توانایی که تا کنون در اختیار انسانها قرار نگرفته است. یانگ می گوید انسان تا زمان دست یافتن به چنین توانایی های در زمینه پیش بینی راه طولانی در پیش دارند.

با این همه این به آن معنی نیست که دانشمندان در مسیر دست یافتن به این توانایی قرار نگرفته اند، امروزه محققان با استفاده از ابزارهای قدرتمندی مانند رصدخانه های خورشیدی "سوهو" ناسا اطلاعات زیادی درباره خورشید و فورانها و توفانهایش به دست آورده است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، با این همه تمامی این فعالیتها باید تا چند سال آینده به نتیجه ای قابل قبول برسند زیرا خورشید در حال سپری کردن دوره فعالیتی است که می تواند طی چند سال آینده به نقطه اوج خود برسد، دانشمندان انتظار دارند این نقطه اوج در یکی از ماه های سال 2013 آغاز شود.