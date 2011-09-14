شناسایی سن دقیق تمایز درد از یک تماس ساده در کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان دانشگاه کالج لندن زمانی را که جنین در فاز توسعه می تواند درد را از یک تماس ساده تمایز دهد شناسایی کردند.

نتایج این تحقیقات می تواند کاربردهای مهمی در درمان و مراقبت از نوزادان نارس داشته باشد. در اغلب موارد، حساسیت به درد در این نوزادان با نوزادان طبیعی تفاوت دارد. این بررسیها نشان می دهد که جنین بین هفته سی و پنجم تا سی و هفتم توسعه خود در رحم مادر و درست مدتی قبل از تولد شروع به درک تفاوت میان درد و یک تماس ساده می کند.

از آنجا که نوزادان نمی توانند بگویند که آیا از درد رنج می برند یا خیر، این محققان امواج الکتروآنسوفالوگرافیک فعالیت مغزی 46 نوزادی را که 21 مورد از آنها نارس به دنیا آمده بودند ثبت و بررسی کردند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "نوزادان نارسی که کمتر از 35 هفته دارند در هر دو مورد دریافت یک تحریک دردزا یا یک تماس ساده پاسخهای مغزی مشابهی را نشان دادند. این زمانی است که مغز شروع به پردازش این دو نوع مختلف تحریک به روشی مجزا و متمایز می کند و این فرایند بیش از آنکه یک تغییر ناگهانی باشد یک تغییر تدریجی است."

براساس گزارش RedOrbit ، این بررسی بر اهمیت درک ویژگیهای انفجاری فعالیتهای نورونی در طول شکل گیری مدارات کاربردی مغز تاکید می کند.

نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که بچه های بزرگتر از هفته سی و پنجم بارداری (کمی قبل از تولد) به این دو نوع مختلف تحریکات پاسخهای سریعتر و بزرگتری می دهند هرچند مغز در سن بین هفته بیست و هشتم تا سی و پنجم بارداری شروع به تولید پاسخهای متمایز میان یک تماس ساده و تحریکی که می تواند دردزا باشد می کند.