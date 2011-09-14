جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره افزایش هک شدن کارتهای هوشمند سوخت توسط افراد سودجو با بیان اینکه در حال حاضر ضریب امنیتی کارتهای هوشمند سوخت در سطوح بسیار بالایی قرار دارد، گفت: با گذشت حدود پنج سال از اجرای نظام سهمیه بندی و عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت ضریب امنیتی کارتهای هوشمند سوخت کاهش پیدا نکرده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه کاهش چند لیتری ذخیره بنزین کارتهای هوشمند سوخت به دلیل روش غلط استفاده از کارت در زمان سوخت گیری خودروها است، تصریح کرد: اما در مجموع امکان " هک " شدن کارتهای هوشمند سوخت به هیچ وجه صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه امکان دستکاری کارتهای هوشمند سوخت توسط برخی از متصدیان جایگاهها وجود دارد، بیان کرد: اما در شرایط فعلی به طور منظم و هفتگی بازرسی و نظارت بر عملکرد جایگاههای سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه به منظور کنترل و نظارت دقیق تر از وضعیت عرضه سوخت به مردم در جایگاهها نصب و راه‌اندازی دوربین های مدار بسته در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: بر این اساس با هر گوه تخلف احتمالی در مجاری های عرضه مطابق با قانون به شدت برخورد می شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر حدود 17 میلیون کارت هوشمند بنزین و گازوئیل در سطح کشور فعال است که از این تعداد نزدیک به 11 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی صادر شده است.

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.

با توجه به کاهش ذخیره بنزین یارانه ای (بنزین 100 تومانی) کارتهای هوشمند سوخت، پیش بینی می شود به زودی این فرآورده پرطرفدار نفتی با دو نرخ 400 و 700 تومانی در جایگاهها عرضه شود.