442 فقره پروانه ساخت در شهرکرد صادر شده است

نورالله غلامیان در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: از این تعداد پروانه ساخت صادر شده 400 فقره پروانه مسکونی، 13 فقره پروانه تجاری، 20 فقره پروانه مسکونی - تجاری، شش فقره پروانه کارگاهی و سه فقره پروانه سایر صادر شده است.

وی با بیان اینکه 195 هزار و 353 متر مربع پروانه ساخت مسکونی، تجاری صادر شده است، بیان داشت: از این میزان بیش از 180 متر مربع پروانه مسکونی، هفت هزار و 689 متر مربع پروانه تجاری و شش هزار و 919 متر مربع پروانه مسکونی تجاری صادر شده است.

شهردار شهرکرد بیان داشت: در پنج ماهه سال جاری 157 فقره گواهی تمدید و 487 فقره گواهی پایانکار در شهرکرد برای شهروندان صادر شده است.

