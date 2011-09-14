ذخیره 4000 میلیارد تومان اعتبار از سرمایه گذاریهای خصوصی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین صبح روز چهارشنبه در هفتمین نشست کمیته شهرداران مناطق کلانشهرهای کشور اظهار داشت: در شهرداری های مناطق شهری وحدت رویه وجود ندارد.

نوین با بیان اینکه اعتقاد بنده بر این است که هر شهری حداقل باید سه شهردار داشته باشد، گفت: این سه شهردار باید یکی برای شرکت در جلسات شورا، یکی برای شرکت در مراسمات و دیگری در اجرای پروژه های عظیم فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال 90 شهرداری چند برابر بودجه استانی بود، گفت: قبلا از شهرداری مطالبه فرهنگی نمی کردند ولی حالا در مورد بحث هویت از سؤالاتی از ما پرسیده می شود.

نوین با بیان لزوم واکاوی بیشتر فعالیت های مناطق یادآور شد: اعتماد به شهرداری ها ضعیف است و مردم رفتار خشن را از ما نمی پذیرند، شهرداری های مناطق می توانند با رفتارهای درست این اعتماد را افزایش دهند.

شهردار تبریز با تأکید بر اینکه نباید در ارائه خدمات شهری بین مناطق فرق قائل شد، توجیه اقتصادی و سوددهی در برخی از نقاط را دلیل این امر دانست.

وی اظهار داشت: شهرداران باید مناطق بدانند که یک لکه گیری ساده بیشتر از اجرای یک پروژه بزرگ مردم را راضی می کند.

علیرضا نوین با اظهار اینکه شهرداریها تنها به درآمدهای پایدار تکیه کنند، افزود: باید با کاهش بروکراسی اداری و رفتار مناسب با سرمایه گزار در جذب مشارکتهای مردمی تلاش کنیم.

نوین با انتقاد از افزایش استفاده از نماهای شیشه ای در ساختمانها به خاطر زیبایی، این کار را تهدیدی برای استان در مواقع زلزله دانست و لزوم توجه به الگوی معماری ایرانی اسلامی را خواستار شد.

شهردار تبریز تاکید کرد: شهرداری های مناطق باید به دیون و مطالبات مردم توجه بکنند.