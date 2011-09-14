روستاییان مه ولات و مشهد بیشترین مشارکت را در بهسازی راه ها دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی نوری صبح چهارشنبه در دومین نشست روسای ادارات و نمایندگی های تابعه استان، از روسای این شهرستان ها به دلیل کسب بیشترین آمار مشارکت روستائیان در بهسازی راه های روستایی تقدیر کرد.

روسای ادارات مه ولات، کلات، مشهد و گناباد نیز به دلیل جذب به موقع و منطقی اعتبارات نگهداری راه ها از سوی مدیرکل اداره راه و ترابری استان مورد تقدیر گرفتند.

بی حادثه بودن خودروهای تحت اختیار ادارات نیز عاملی شد تا مدیر کل راه و ترابری خراسان رضوی از روسای ادارات گناباد، درگز و تربت جام تقدیرکند.

مدیر کل راه و ترابری خراسان رضوی دراین مراسم ضمن تقدیر از خدمات رئیس اداره راه و ترابری زاوه که به افتخار بازنشستگی نائل آمد از بازنشستگان درخواست کرد با تاسیس شرکت های خصوصی راهداری، اداره کل راه و ترابری استان را در خدمت رسانی به مردم یاری کنند.