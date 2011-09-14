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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

با حضور هاشمی؛

کلنگ احداث ساختمان بهزیستی اراک به زمین زده شد

کلنگ احداث ساختمان بهزیستی اراک به زمین زده شد

اراک - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور کلنگ احداث ساختمان بهزیستی شهرستان اراک به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در این مراسم گفت: ساختمان جدید بهزیستی شهرستان اراک در زمینی به وسعت دو هزار مترمربع و زیربنای سه هزار متر مربع احداث خواهد شد.

حامد افراسیابی افزود: این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال ظرف مدت دو سال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: 50 درصد از ااعتبارات اجرای این پروژه از محل اعتبارات ملی و 50 درصد مابقی از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه اورژانس اجتماعی و مجتمع خدمات بهزیستی شهید بهشتی اراک نیز در آن مستقر خواهند شد.

کد مطلب 1407670

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