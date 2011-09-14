آغاز مرمت و بازسازی خانه علامه امینی در سراب

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه گردشگری سراب با اشاره به اینکه احیا و بازسازی این خانه جزو مصوبات سفر دوم استانی دولت بوده اظهار داشت: رقم 500 میلیون ریال برای بازسازی این خانه تخصیص یافته است،ضمن آنکه سال گذشته این خانه به مبلغ 700 میلیون ریال از مالک خصوصی آن خریداری و به تملک میراث فرهنگی درآمد.

محمدی با بیان اینکه امروزه وجود آب گرم های معدنی از مولفه های توریسم سلامت محسوب می شود تصریح کرد: شهرستان سراب به لحاظ وجود آب های گرم معدنی دارای پتانسیل ویژه در این بخش است که در صدد ایجاد زیر ساخت های لازم در منطقه هستیم.

نمایی از خانه علامه امینی در سراب

وی احداث راه ارتباطی چهار آبگرم معدنی سراب به یکدیگر، ایجاد کمپ های گردشگری و سرویس های بهداشتی در مناطق ویژه و بهسازی و آسفالت مسیر آبگرم روستای 'اردها' را از مهمترین اقدامات انجام یافته اعلام کرد.

مرمت و بازسازی مساجد شاهزاده قاسم سراب، روستای "اسنق" و "جمال آباد" از دیگر پروژه های اجرایی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی در شهرستان سراب می باشد که 20میلیاردریال هزینه شده است.

همچنین فرماندار شهرستان سراب نیز در این جلسه با اشاره به طبیعت زیبای دامنه کوههای بزقوش و سبلان بر ایجاد زیر ساخت های لازم گردشگری در این مناطق تاکید کرد و یادآور شد: با اتصال راه ارتباطی آبگرم های معدنی می توان گردشگرانی را که به قصد استفاده از آبهای معدنی سرعین و طبیعت استان های شمالی کشور از این منطقه عبور می کنند جذب کرد.

خانه تخریب شده علامه امینی

محمدرضا بیرامی از طولانی شدن مدت اجرای پروژه های سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این شهرستان گله کرد و گفت: از محل اعتبارات عمرانی سراب برای بازسازی و توسعه مناطق گردشگری یک میلیارد و 650 میلیون ریال اختصاص یافته که با توجه به وسعت و استعداد های منطقه این رقم ناکافی است.

وی همچنین خواستار ایجاد موزه سنگی و سفالی در سراب شد و بر پیگیری ایجاد منطقه ویژه گردشگری روستای "سهزاب" در دامنه ارتفاعات سبلان و تکمیل بازسازی پل گاودوش آباد تاکید کرد.

عبدالحسین امینی ملقب به علامه امینی در سال ۱۳۲۰ هجری قمری در روستای "سرداها" از توابع سراب واقع درآذربایجان شرقی متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در تبریز گذراند و در جوانی به نجف رفت و پس از گذراندن مرحله‌ای از تحصیل دوباره به تبریز بازگشت.

علامه امینی در تاریخ ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۹۰ هجری قمری مصادف با ۱۲ تیر ۱۳۴۹ شمسی در تهران وفات و در نجف به خاک سپرده شد.

وی به دلیل تالیف اثر ارزشمند "الغدیر" احیاگر ولایت مشهور شده است.