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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

اسکندری در گفتگو با مهر:

نیترات آب شرب شهرهای چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

نیترات آب شرب شهرهای چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه نیترات آبهای شرب این استان افزایش پیدا کرده است، گفت: کیفیت آب شرب مردم این استان پایین آمده است.

سعید اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بر اینکه در سالهای جاری به دلیل خشکسالی شدید آب شرب شهرهای این استان کیفیت مطلوب ندارد، اظهار داشت: تامین کیفیت آب شرب شهرهای این استان یک دغدغه اصلی برای مسئولین و مردم به شمارمی آید.

وی با بیان اینکه در سالهای جاری به دلیل خشکسالی و استفاده بیش ازحد از منابع زیر زمینی در بحث کیفیت آب شرب به دلیل افت منابع زیر زمینی دچار مشکل شده ایم، بیان داشت: تنها راه حل تامین آب با کیفت برای مردم انتقال آبهای سطحی است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه ظرفیت دشتها کاهش پیدا کرده، اذعان داشت: میزان تغذیه خیلی کمتر از برداشت آب است و افت آبهای زیرزمینی باعث شده که نیترات آب شرب افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه مردم این استان چه در روستاها و چه در شهرها به شدت وابسته آبهای زیر زمینی شده اند، تصریح کرد: تهیه و تامین آب شرب برای مردم این استان از طریق آبهای زیر زمینی در چند سال آینده با توجه به خشکسالیهای شدید به بن بست خواهد خورد و تنها راه حل برای حل این مشکل انتقال آب سطحی و گرفتن تخصیص آب از وزارت نیرو برای طرح های انتقال آب است.
 

کد مطلب 1407675

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